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Kaynak: AA / İHA

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Başkan Trump’ın da söylediği gibi, bizi sürekli oyalıyorlardı. Artık oyalamak yerine, ABD tarafından İran’daki kritik tesislere atılan bombalarla karşı karşıya kalacaklar" dedi.

İRAN'DAN YANIT GELDİ

İran’ın ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı bildirildi.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın İranlı bir askeri kaynağın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran’ın, ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı belirtildi.

Söz konusu askeri kaynak, İran Silahlı Kuvvetleri’nin, ABD’nin düzenleyeceği saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ve olası saldırılara anında cevap verileceğini söyledi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN DEVREYE GİRDİ

ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından İran basını Fars eyaletinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi

SİRİK VE MİNAB'TA PATLAMA SESLERİ

ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentlerinden de patlama sesleri geldiği bildirildi