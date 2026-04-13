Şavşat kırsalında son günlerde gündeme gelen yaban domuzu ölümleriyle ilgili yaptığımız haberin ardından yetkili kurumlardan önemli bilgiler edinildi. Şavşat Kaymakamlığı‘ndan edinilen bilgilere göre, konuya ilişkin çalışmaların yalnızca haberimiz sonrasında değil, öncesinde de Şavşat Kaymakamlığı talimat ve koordinasyonuyla başlatıldığı öğrenildi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

09 Mart 2026 tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şavşat Şefliği’ne yapılan ihbar üzerine ekipler hızlıca bölgeye intikal etti. Yapılan ilk incelemelerde, Şavşat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışmalar yürütüldü.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, hayatını kaybeden yaban domuzlarından alınan numuneler, hastalık teşhisi amacıyla Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi.

İNSAN SAĞLIĞINA YÖNELİK RİSK TESPİT EDİLMEDİ

Laboratuvar incelemeleri neticesinde elde edilen ilk bulgulara göre, söz konusu ölümlerin insan sağlığını veya yetiştiriciliği yapılan hayvanları tehdit eden bir hastalıktan kaynaklanmadığı belirtildi. Uzman değerlendirmelerinde, ölümlerin yaban domuzları arasında görülebilecek paraziter bir durumdan kaynaklanabileceği ifade edildi.

ÖLÜMLER TEKİL VE SINIRLI ALANLARDA

Yetkililerden alınan bilgilere göre, kamuoyunda iddia edildiği gibi toplu bir ölüm söz konusu değil. Ölümler, ilçenin kırsalında sınırlı bölgelerde ve farklı noktalarda tekil vakalar şeklinde tespit edildi.

SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Bölgede tespit edilen her vaka, uzman veteriner hekimler tarafından detaylı şekilde inceleniyor. Numunelerin alınmasının ardından, olası risklerin önüne geçmek amacıyla kadavralar çevre ve halk sağlığı kurallarına uygun şekilde bertaraf edilerek toprağa gömülüyor.

Yetkililer, sürecin hassasiyetle takip edildiğini ve yeni gelişmeler doğrultusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını ifade etti.

KAMUOYUNA SORUMLU BİLGİLENDİRME

Şavşat’ta yaşanan bu sürecin başından itibaren hem doğa hem de insan sağlığını ilgilendiren bu önemli konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi, elde edilen tüm bilgileri kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşmayı sürdüreceğimizi belirtiriz.