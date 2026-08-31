Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Artvin’in Şavşat ilçesinde de büyük bir coşku, gurur ve heyecanla kutlandı. Gündüz saatlerinde gerçekleştirilen resmî törenlerin ardından gece düzenlenen “30 Ağustos Zaferin Coşkusu” programı ise Şavşat’ın uzun yıllar unutamayacağı görüntülere sahne oldu.

Şavşat Kaymakamlığı ile Şavşat Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen gecede; bayraklar, halk oyunları, türküler ve milli duygular aynı meydanda buluştu. Barışın, kardeşliğin, dostluğun ve birlik ruhunun ön plana çıktığı program, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

ŞAVŞAT MEYDANI AY YILDIZLA DONANDI

Sunuculuğunu Şavşat Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Filiz Özcan’ın yaptığı programda, alana gelen vatandaşlara Şavşat Kaymakamlığı ve Şavşat Belediyesi tarafından Türk bayrakları dağıtıldı.

Ellerinde ay yıldızlı bayraklarla meydanı dolduran vatandaşlar, gece boyunca hem Zafer Bayramı’nın gururunu yaşadı hem de müzik ve halk oyunlarıyla unutulmaz bir gece geçirdi.

Şavşat Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle başlayan program, Kars Kafkas Halk Oyunları ekibinin büyük beğeni toplayan gösterileriyle devam etti.

DURMUŞ AYDIN: “BU MEYDAN BİZE ŞAVŞAT’IN BİRLİK OLDUĞUNDA NELER BAŞARABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ”

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, konuşmasına ilçede meydana gelen şiddetli fırtınadan zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

Aydın, belediye, kaymakamlık ve kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmasına teşekkür ederek, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi.

30 Ağustos’un yalnızca bir tarih değil, bağımsızlığın ve vatan sevgisinin simgesi olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

“Biz bu geceyi sadece bir eğlence olarak düşünmedik. 30 Ağustos’un şanına, tarihine ve taşıdığı büyük anlama yakışır bir şekilde Zaferimizin coşkusunu hep birlikte yaşamak istedik. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde Sayın Kaymakamımızın, yardımsever iş insanlarımızın, esnafımızın ve Şavşat halkının çok büyük katkısı oldu. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Şavşat bizim ortak sevdamızdır. Bu ilçenin insanları Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında yaşıyor. Yaz mevsiminin sonuna geldik, okullar açılıyor ve gurbetçilerimiz yavaş yavaş dönüş yoluna çıkacak. Gitmeden önce son kez aynı meydanda buluşalım, aynı türküyü söyleyelim, aynı halayda el ele tutuşalım istedik. Çünkü biz biliyoruz ki insan gurbete gider ama Şavşat insanın yüreğinden hiçbir zaman gitmez.”

“2027’DE HEDEFİMİZ 100 BİN KİŞİ”

Başkan Aydın, Sahara Festivali’ne gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getirerek 2027 yılı için hedef büyüttüklerini söyledi.

Aydın:

“Geçmişte ‘katılımı iki katına çıkaracağız’ dedik ve bunu hep birlikte başardık. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. 2027 yılında Sahara’da 100 bin kişiyi buluşturmak istiyoruz. Buradan İstanbul’a, Ankara’ya, Bursa’ya, İzmir’e, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki hemşehrilerimize sesleniyorum: İzinlerinizi şimdiden ayarlayın. 23-24-25 Temmuz 2027’de Sahara’da buluşalım. Ama sizden bir isteğim daha var. Şavşat’a gelirken yalnız gelmeyin. Şavşatlı olmayan komşunuzu, arkadaşınızı, dostunuzu da yanınıza alın ve getirin. Bizim gönlümüzde herkese yer var. Misafirperverliğimiz herkese yeter. Şavşat’ı birlikte büyütelim, birlikte tanıtalım. Çünkü Şavşat sadece burada yaşayanların değil, bu güzelliğe gönül veren herkesindir.”

Başkan Aydın’ın 23-24-25 Temmuz 2027 tarihlerini vatandaşların onayına sunması üzerine meydanı dolduran kalabalığın hep bir ağızdan “Evet” diye karşılık vermesi büyük alkış aldı.

KAYMAKAM CELEPCİ’DEN DUYGULANDIRAN 30 AĞUSTOS MESAJI

Şavşat Kaymakamı Alperen Celepci de konuşmasına fırtınadan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Celepci, devletin bütün imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirterek hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. “Hiçbir vatandaşımız yalnız değildir. Devletimiz güçlüdür ve vatandaşının yanındadır. Zarar gören yerlerde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Gereken neyse yapılacaktır.”

Celepci’nin 30 Ağustos’a ilişkin sözleri ise meydanda duygulu anların yaşanmasına neden oldu:

“Bu etkinlik öncesinde ilçemizde çok şiddetli yağmur vardı. Programı yapıp yapmama konusunda değerlendirmeler yapılırken ben şunu düşündüm: Bu toprakları bize vatan yapan ecdadımızı düşündüm. 14-15-16 yaşlarında cepheye koşan çocuklarımızı düşündüm. Üzerlerine sicim gibi mermiler yağarken geri dönmeyen, vatanı için canını ortaya koyan insanları düşündüm. Sonra dedim ki; biz onların torunlarıysak, gökten sicim gibi yağmur yağsa da bu zaferi kutlayacağız. Çünkü bugün burada özgürce bayrağımızı dalgalandırabiliyorsak bunu onların fedakârlığına borçluyuz. Bu yağmura rağmen buraya gelen, bayrağına ve zaferine sahip çıkan bütün Şavşat halkına teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bu güzel topraklarda huzurla, kardeşlikle ve mutlulukla yaşamayı bizlere nasip etsin.” Celepci ayrıca etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Belediye Başkanı Durmuş Aydın’a, iş insanlarına, esnafa, sanatçılara ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

ÖMER FARUK AYDIN’DAN NOSTALJİ YOLCULUĞU

Konuşmaların ardından müzik programına geçildi. Gecenin ilk sanatçısı Ömer Faruk Aydın oldu. Halkla iç içe gerçekleştirdiği performansında geçmiş yılların büyük ustalarının unutulmayan eserlerini seslendiren Aydın, Şavşatlılara adeta müzikal bir nostalji yolculuğu yaşattı.

YARIM ASIRLIK SANAT ÇINARI EROL ALKAN SAHNEDE

Ardından sanat yaşamında yarım asrı geride bırakan, bölgenin önemli akordeon ustalarından, çok sayıda yöresel eserin söz yazarı ve bestekârı Erol Alkan ekibiyle birlikte sahne aldı. Alkan’ın akordeonundan yükselen yöresel ezgilerle meydanda halaylar çekildi, horonlar oynandı. Yılların birikimini ve yöre kültürünü sahneye taşıyan Erol Alkan’ın eserlerine vatandaşların hep bir ağızdan eşlik etmesi gecenin en güzel görüntülerinden biri oldu.

VE SONRA ZEYNEP BAŞKAN ÇIKTI…

BİR SANATÇI SAHNEYE ÇIKTI, BİR ŞAVŞAT ONU KENDİNDEN BİRİ GİBİ BAĞRINA BASTI

Gecenin finalinde ise Şavşat’ta uzun süre konuşulacak görüntüler yaşandı. Sahneye çıkan Zeynep Başkan, yalnız güçlü sesi ve yorumuyla değil, mütevazılığı, samimiyeti ve insanlarla kurduğu gönül bağıyla geceye damgasını vurdu. Türküler Şavşat’ın dağlarında yankılanırken Zeynep Başkan ile vatandaşlar arasındaki mesafe kısa sürede ortadan kalktı. O artık yalnızca sahnedeki sanatçı değildi. Çocukların elinden tutan, yaşlıların sevgisine karşılık veren, kendisine ulaşmaya çalışan hiç kimseyi geri çevirmeyen, telefonunu uzatana “hayır” demeden selfie çeken, vatandaşlarla kucaklaşan bir Şavşat dostuydu. Yanına gelen çocukların ellerini bırakmadı, onları kucağına aldı. En duygu dolu anlardan biri ise etkinliği izleyen engelli bir gencin yanına gitmesiyle yaşandı.

Sahneden inerek gencin yanına giden Zeynep Başkan, onunla ilgilendi, sevgisini gösterdi ve türküsünü onun yanında söyledi. O an belki birkaç dakika sürdü ama meydandaki binlerce insanın hafızasında çok daha uzun süre kalacak bir hatıraya dönüştü. Çünkü bazen bir sanatçıyı büyük yapan yalnızca sesi değildir. Bir çocuğun elini bırakmaması, bir engelli gencin gözlerinin içine bakması, yaşlı bir insanın sevgisine aynı sıcaklıkla karşılık vermesi ve kendisine ulaşmak isteyen hiçbir insanı görmezden gelmemesidir. Zeynep Başkan o gece sadece türkü söylemedi. İnsanların gönlüne dokundu. Saz ekibinin güçlü performansı ve Zeynep Başkan’ın yüreğinden gelen yorumuyla meydan kimi zaman büyük bir koronun sesine, kimi zaman dev bir halay halkasına dönüştü. Yediden yetmişe herkes aynı türkülere eşlik etti.

DURMUŞ AYDIN’DAN SAHNEDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Zeynep Başkan’ın performansı ve vatandaşların yoğun sevgisi üzerine Belediye Başkanı Durmuş Aydın sahnede sürpriz bir açıklama yaptı. Çiçek ve plaket takdim etmek üzere sahneye gelen Aydın, kalabalığa dönerek: “2027 yılında Sahara’da yapacağımız festivalimizin sanatçılarından biri Zeynep Başkan olsun mu?” diye sordu. Meydandan yükselen güçlü “EVET” sesi ve alkışlar üzerine Aydın: “O zaman buradan ilan ediyorum; 2027 Şavşat Sahara Festivali’nde Zeynep Başkan bizimle olacak.” dedi. Bu açıklama meydanda büyük alkış ve coşkuyla karşılandı.

Başkan Aydın, Zeynep Başkan’la yaptıkları görüşmeye de değinerek şunları söyledi:

“Ben kendisini aradığımda ona ‘Sen Şavşat’ın kızısın, bizim kardeşimizsin’ dedim. Biz bu işi sadece maddiyat üzerinden konuşmadık. Gönül üzerinden konuştuk. Bu gece de gördük ki Şavşat onu sevdi, o da Şavşat’ı sevdi. Sanatçılık sadece sahneye çıkıp türkü söylemek değildir. Halkın arasına girebilmek, bir çocuğun elini tutabilmek, bir engelli kardeşimizin yanına gidebilmek ve insanların gönlüne dokunabilmektir. Zeynep Başkan bunu bu gece fazlasıyla yaptı. Kendisine Şavşat halkı adına yürekten teşekkür ediyorum.”

RAMAZAN KALYONCU’YA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Başkan Durmuş Aydın, Zeynep Başkan’ın Şavşat’a gelmesine ve ses sisteminin ilçeye ulaştırılmasına katkı sağlayan yardımsever iş insanı Ramazan Kalyoncu’yu da sahneye davet ederek kendisine plaket takdim etti. Etkinliğe katkıda bulunan diğer iş insanları da sahneye davet edilerek plaket ve çiçeklerle onurlandırıldı.

Aydın, destek verenlere şöyle seslendi:

“Böyle duyarlı insanlarımız oldukça biz Şavşat’ta daha nice güzel etkinlikler yaparız. Çünkü bir şehri güzelleştiren sadece yolları, binaları değildir; o şehir için hiçbir karşılık beklemeden elini taşın altına koyan insanlardır. Sizlerin desteği bize güç veriyor. Şavşat için aynı masanın etrafında, aynı sevdanın içerisinde buluşabiliyorsak başaramayacağımız hiçbir şey yok. İyi ki varsınız, iyi ki sizleri tanıdık. Şavşat adına her birinize yürekten teşekkür ediyorum.”

AY YILDIZ SAHNEYE DE YAKIŞTI

Zeynep Başkan’ın gecede tercih ettiği kırmızı renkli, ay yıldız motifli özel kostümü ile saz ekibinin giydiği kırmızı-beyaz, Atatürk görselli tişörtler de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve ruhuna uygun görüntüler oluşturdu ve vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Sahnedeki kırmızı-beyaz bütünlük, dalgalanan Türk bayraklarıyla birleşince geceye ayrı bir anlam ve görsel güzellik kattı.

Zeynep Başkan’ın ay yıldızlı kostümünü hazırlayan Duygu Köse de gecenin sonunda unutulmadı. Belediye Başkanı Durmuş Aydın ve iş insanı Ramazan Kalyoncu’nun sahneye davet edildiği sırada Zeynep Başkan, kostümünün hazırlanmasında emeği bulunan Duygu Köse’yi de sahneye çağırarak kendisine teşekkür etti. Başkan Durmuş Aydın da Köse’ye çiçek takdim ederek, “Duygu Köse’nin günün anlam ve önemine böylesine yakışan kırmızı, ay yıldızlı bu kostümü büyük bir özenle hazırlaması bizi ayrıca mutlu etti. Herhangi bir aksilik yaşanmaması için aynı kostümden iki takım hazırlaması da işine verdiği önemin ve nezaketinin göstergesidir. 30 Ağustos’un ruhunu sahneye taşıyan bu güzel çalışması için kendisine Şavşat halkı adına teşekkür ediyorum” dedi. Zeynep Başkan da kendisi için büyük bir özenle hazırlanan kostüm nedeniyle Duygu Köse’ye teşekkür ederek, ay yıldızlı kıyafeti böylesine anlamlı bir gecede taşımanın kendisi için ayrı bir gurur olduğunu ifade etti.

ŞAVŞAT HALKI: “BÖYLE GECELER BİZİ BİRBİRİMİZE DAHA ÇOK BAĞLIYOR”

Etkinliği meydanda takip eden vatandaşların yanı sıra canlı yayınlardan izleyen binlerce kişi de programla ilgili memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar; 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın milli ruhuna yakışır bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek Şavşat Kaymakamı Alperen Celepci’ye, Belediye Başkanı Durmuş Aydın’a, sanatçılara, iş insanlarına, esnafa ve organizasyonda görev alan herkese teşekkür etti.

Özellikle aynı gün yaşanan şiddetli fırtınanın ardından ilçenin birlik içerisinde hareket etmesi, gecenin ilerleyen saatlerinde ise aynı meydanda Zafer Bayramı coşkusunun yaşanması Şavşat’ın dayanışma ruhunun güçlü bir göstergesi oldu.

“SON KİŞİ GİDENE KADAR BEN BURADAYIM”

Gecenin belki de en anlamlı görüntüleri program bittikten sonra yaşandı. Müzik sustu. Sahne programı sona erdi. Ancak Zeynep Başkan’ın Şavşatlılarla buluşması bitmedi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları geri çevirmeyen Zeynep Başkan, “Son kişi gidene kadar ben buradayım” diyerek alanda kalmaya devam etti. Çocuklarla, gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla tek tek fotoğraf çektirdi. Kendisine sarılmak isteyenlere sarıldı, konuşmak isteyenleri dinledi, hiçbir sevenini kırmadı. O gece Şavşat’ta belki yüzlerce fotoğraf çekildi. Ama insanların hafızasında kalan en güzel fotoğraf; bir sanatçı ile halk arasındaki bütün mesafelerin ortadan kalktığı o samimi görüntü oldu.

30 AĞUSTOS BU ÜLKEYE, BU COŞKU ŞAVŞAT’A YAKIŞTI

Bir tarafta ay yıldızlı bayraklar… Bir tarafta Kafkas oyunları, halaylar ve horonlar… Bir tarafta yarım asırlık sanat ustaları… Bir tarafta çocukların ellerini bırakmayan bir sanatçı… Ve bütün bunların ortasında aynı meydanda buluşmuş kocaman bir Şavşat ailesi… 30 Ağustos Zafer Bayramı, Şavşat’ta yalnızca takvimdeki büyük bir gün olarak kutlanmadı. Birlik oldu, kardeşlik oldu, vefa oldu, türkü oldu, bayrak oldu. Ve gecenin sonunda Şavşat meydanından geriye belki de tek bir cümle kaldı: 30 Ağustos bu ülkeye, bu coşku Şavşat’a çok yakıştı.