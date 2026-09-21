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Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Melike Çiçek-Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin’in Şavşat ilçesinde belediye zabıta ekipleri, market ve iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde, 230 gram olması gereken ekmeğin 180 gram olarak satıldığı tespit edildi.

Eksik gramajın belirlenmesinin ardından, Şavşat Belediyesi Meclisi kararı doğrultusunda ilgili kişilere 18 bin TL idari para cezası uygulandı.

AYDIN: “50 GRAM EKSİK EKMEK, VATANDAŞIN SOFRASINDAN EKSİLTMEKTİR”

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, vatandaşın hem sağlığını hem de ekonomik hakkını korumak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, “Vatandaşımız parasını 230 gram ekmek için ödüyorsa karşılığında 230 gram ekmek almalıdır. 50 gramlık eksiklik küçük görülemez; bu doğrudan vatandaşımızın sofrasından eksiltmektir. Buna göz yummamız mümkün değildir” dedi.

“KİMSENİN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYİZ”

Kurallara uygun çalışan esnafın her zaman yanında olduklarını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

“Eksik gramajlı ürün satan veya vatandaşımızı mağdur edenler varsa ekiplerimiz bunları tespit edecek ve mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri yapacaktır. Biz kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz. Zabıta ekiplerimizin denetimleri yıl boyunca ve artarak devam edecektir. Şavşat halkının sağlığı, sofrası ve hakkı bizim için önemlidir.”

Şavşat Belediyesi’nin ekmek gramajının yanı sıra market ve iş yerlerinde tüketici haklarını ilgilendiren diğer konulardaki denetimlerini de sürdüreceği bildirildi.