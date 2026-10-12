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Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Melike Çiçek-Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy, Şavşat’ta yürütülen ormancılık çalışmalarını yerinde inceledi. Bu yıl yapılması planlanan 30 kilometrelik yeni orman yolu ile üstyapı ve sanat yapıları çalışmaları masaya yatırıldı.

Artvin Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy, Şavşat Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanında yürütülen ormancılık faaliyetlerini yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü ile Makine ve İkmal Şube Müdürlüğünün faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen saha incelemelerine Bölge Müdür Yardımcısı Metin İnan, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Nedim Tuylu, Makine ve İkmal Şube Müdürü Bülent Eldemir, Şavşat Orman İşletme Müdürü Ergün Kahraman, orman işletme şefleri ve teknik personel katıldı.

ORMAN YOLLARI VE SAHA ÇALIŞMALARI MERCEK ALTINDA

İncelemelerde ormanların korunması ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi amacıyla yürütülen bakım ve üretim faaliyetleri, orman zararlılarıyla mücadele ve olası orman yangınlarına hızlı müdahale konuları ele alındı.

Ormancılık hizmetlerinin zamanında ve teknik esaslara uygun yürütülmesinin öneminin değerlendirildiği incelemelerde, ormanların ekonomik, ekolojik ve sosyal faydalarının topluma kazandırılması için orman yol ağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da görüşüldü.

GÜRSOY: “ORMANLARIMIZI KORURKEN ORMANCILIK HİZMETLERİNİ DE GÜÇLENDİRİYORUZ”

Artvin Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy, yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Ormanlarımız, doğal zenginliğimizin yanı sıra ülkemizin ekonomik ve ekolojik geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Bu değerli varlığımızı korumak, sürdürülebilir şekilde işletmek ve gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarmak temel önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Bu kapsamda orman yollarımızın geliştirilmesi, bakım ve üretim faaliyetlerinin tekniğine uygun yürütülmesi, olası orman yangınlarına hızlı ve etkin müdahale edilmesi büyük önem taşıyor. Bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan 30 kilometrelik yeni orman yolu ile üstyapı ve sanat yapıları çalışmalarının, ormancılık hizmetlerimizin etkinliğine önemli katkı sağlamasını hedefliyoruz.

Aynı zamanda orman köylülerimizin ihtiyaçlarını gözeterek doğal kaynaklarımızdan mevzuat çerçevesinde yararlanılmasını önemsiyoruz. Amacımız, ormanlarımızı korurken sürdürülebilir ormancılık anlayışıyla hem doğamıza hem de vatandaşlarımıza hizmet etmektir.” Dedi

BU YIL 30 KİLOMETRE YENİ ORMAN YOLU YAPILACAK

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünün çalışma programı kapsamında bu yıl 30 kilometre yeni orman yolu yapılması planlanıyor. Yeni yolların yanı sıra program dahilinde üstyapı ve sanat yapılarının yapım çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

Planlanan yatırımlarla ormancılık faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi, ormanlık alanlara ulaşımın kolaylaştırılması ve üretimden lojistiğe kadar birçok alanda çalışma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

ORMAN KÖYLÜLERİNİN İHTİYAÇLARI DA DEĞERLENDİRİLDİ

Saha incelemelerinde orman köylülerinin ilgili mevzuat çerçevesinde orman kaynaklarından yararlanması ve kışlık yakacak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar da değerlendirildi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünün, orman varlığının korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi, orman köylülerinin ihtiyaçlarının gözetilmesi ve ormancılık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.