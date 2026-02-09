Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin’in Şavşat ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen Şavşat Off-Road Oyunları, Türkiye’nin dört bir yanından ve Gürcistan’dan gelen off-road tutkunlarını zorlu parkurlarda bir araya getirdi. 65 aracın katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.



Şavşat Off-Road, Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübü tarafından düzenlenen yarışlara; Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin, Samsun, Sivas, Erzurum, Ardahan, Iğdır, Kars, Rize ve İstanbul’un yanı sıra Gürcistan’dan çok sayıda off-road ekibi katıldı. Şavşat’ın eşsiz doğasında kurulan parkurlar; çamur, dik eğimler ve teknik geçişlerle sporcuları zorladı.

Şavşat Off-Road, Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonun açılışı, Şavşat Kaymakamı Bayram Köse ve Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın tarafından yapıldı.



Kaymakam Bayram Köse: “Bu Organizasyon Şavşat’ın Tanıtımına Büyük Katkı Sağlıyor”



Açılışta konuşan Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, etkinliğin ilçenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



“Şavşat; doğası, coğrafyası ve kültürüyle Türkiye’nin nadide ilçelerinden biri. Bugün burada sadece bir yarış değil, aynı zamanda Şavşat’ın doğasını ve potansiyelini tanıtan önemli bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin dört bir yanından ve komşu ülke Gürcistan’dan gelen sporcularımızı ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen tüm kulüplerimize, organizasyon ekibine ve sporcularımıza teşekkür ediyorum.”



Başkan Durmuş Aydın: “Şavşat Spor ve Doğa Turizmiyle Anılacak”



Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın ise off-road sporunun bölge turizmine sağladığı katkıya vurgu yaparak şunları söyledi:



“Şavşat artık sadece sakin şehir kimliğiyle değil, doğa sporlarıyla da adından söz ettiren bir ilçe hâline geliyor. Off-road oyunları, ilçemizin doğasını tanıtırken esnafımıza ve turizme de canlılık kazandırıyor. Belediye olarak bu tür organizasyonlara her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Katılan tüm sporcularımıza kazasız belasız bir yarış diliyorum.”



Başkan Berkay Özcan: “Şavşat Artık Off-Road’un Önemli Merkezlerinden Biri”



Etkinliğin ilk röportajı, Şavşat Off-Road Kulübü Başkanı Berkay Özcan ile yapıldı. Özcan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



“Şavşat’ta sadece bir yarış düzenlemiyoruz; doğayı, dayanışmayı ve sporu bir araya getiriyoruz. Zorlu coğrafyamız off-road için büyük bir avantaj. Her yıl artan katılım, doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Destek veren tüm kulüplerimize, sporcularımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum.”



Uğur Yaprak: “Şavşat Parkurları Off-Road İçin Biçilmiş Kaftan”



Organizasyona katılan kulüpler adına konuşan Giresun Bulancak Serbest Off-Road Kulübü Başkanı Uğur Yaprak ise Şavşat’ın parkurlarına dikkat çekerek şunları söyledi:



“Türkiye’nin birçok yerinde yarıştık ama Şavşat’ın doğası ve parkurları off-road sporu için gerçekten çok elverişli. Hem teknik hem de mücadele gerektiren etaplar var. Bu organizasyonun geleneksel hâle gelmesi çok kıymetli.”



ZORLU MÜCADELE, KISA SÜRELİ HEYECAN



S1, S2, S3, S4 ve S5 klasmanlarında düzenlenen yarışlarda araçlar çamur, su geçişleri ve dik rampalarda mücadele etti. Yarışlar sırasında Artvin Off-Road Kulübü sporcusu Gökhan Erdoğan’ın aracının lastiğinin kopması, kısa süreli heyecan yaşanmasına neden oldu. Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yarışlar sorunsuz şekilde devam etti.



KLASMANLARDA DERECEYE GİRENLER



Yarışlar sonunda oluşan genel klasman ve etap dereceleri şu şekilde açıklandı:



Genel Klasman İlk Üç:

1. Kerasus Off-Road – Hrcan Kımıl & Alper Kar

2. Serbest Off-Road – Uğur Yaprak & Abdullah Karakılıç

3. Acara Off-Road – Nicza Mekajidze & Ruslan Beşidze



S1 Klasmanı Dereceleri:

1. Emirhan Kirman – Ayhan Öztürk (Giresun Off-Road)

2. Mehmet Yengiçer – Yener Topal (Yenigün Oto Atölye)

3. Halim Bayrak – Erdem Sönmez (Ardos)



S2 Klasmanı Dereceleri:

1. Sadık Hülya Polat (İğdir Off-Road)

2. Emirhan Cebeci – Şevket Yılmaz (Garajamba Off-Road)

3. Hasan Kütabel – Çakırhan Bucan (Ardeşen Senoff)



S3 Klasmanı Dereceleri:

1. Hrcan Kımıl – Alper Kar (Kerasus Off-Road)

2. Celal Uçak Durmuş – Efe Durmuş (Artvin)

3. Tarık – Sedan Yılmaz (Elsi 36)



S4 Klasmanı Dereceleri:

1. Uğur Yaprak – Abdullah Karakılıç (Serbest Off-Road)

2. Mirza Mekajidze – Ruslan Beşidze (Acara Off-Road)

3. Muhammed Nizamoglu – Semih Ceprioğlu (Borçka Off-Road)



S5 Klasmanı Dereceleri:

1. Mithat Akpınar – İsmail Şahinoğlu (Eksi 25)

2. Halil Şentürk – Şahin Güdape (Eksi 25)

3. Osman Efe Çelik – Süleyman Karademir (Gürcüler Off-Road)



ŞAVŞAT’TA SPOR, DOĞA VE DAYANIŞMA BİR ARADAYDI



Renkli görüntülere sahne olan organizasyon, ilçe halkı ve çevre illerden gelen izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Şavşat Off-Road Oyunları, hem bölge turizmine katkı sağladı hem de off-road sporunun Karadeniz’deki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.