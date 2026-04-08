

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ

Şavşat Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Halk Kütüphanesi tarafından hazırlanan program, yoğun katılım ve büyük beğeniyle gerçekleşti.

Şavşat Halk Kütüphanesi personeli Sibel Çelik’in sunuculuğunu yaptığı Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında, Şavşat Kaymakamlığı’nın yönlendirmesiyle İlçe Halk Kütüphanesi tarafından hazırlanan program adeta kültür ve sanat şölenine dönüştü. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya gelerek okumanın önemine dikkat çekti.

Programa, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, Şavşat Meslek Yüksekokulu Müdürü Muhammed Yıldız, İlçe Müftüsü Mahmut Yalabur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Evran, Kaymakamlık Yazı İşleri müdürü Turgay Büyük, Atatürk İlkokulu Müdürü Zafer Yaşar, Anadolu Lisesi Müdürü Bayram Karakuş, Ahmet Fevzi İlköğretim müdürü Asuman Karagöz, Artvin İl Halk Kütüphanesi müdürü Burcu Bilgin, Şavşat Kütüphane müdürü Özde Çiftçi, Müdür Yardıcıları Selim Aksakal öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.



Şavşat İlçe Halk Kütüphanesi personeli Sibel Çelik’in sunuculuğunu yaptığı muhteşem program ve öğrenci gruplarının kusursuz performansları bütün seyirciler tarafından büyük beğeni kazandı.

“KİTAP, BİR TOPLUMUN GELECEĞİNİ İNŞA EDER”

Etkinlikte konuşan Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, kitap ve kütüphanenin toplum üzerindeki etkisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kitap, sadece bilgi kaynağı değil; aynı zamanda bir milletin hafızası, kültürü ve geleceğidir. Okuyan birey, düşünen bireydir; düşünen birey ise üreten ve geliştiren bir toplumun temelidir. Bu nedenle kütüphaneler, sadece kitapların bulunduğu yerler değil, aynı zamanda fikirlerin yeşerdiği, hayallerin kurulduğu ve geleceğin inşa edildiği mekanlardır.

İlçemize kazandırmayı planladığımız kütüphane projesiyle çocuklarımızın, gençlerimizin daha fazla kitaba ulaşmasını sağlayacak; onları bilgiyle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu yönde bakanlıklarımızla görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah yakın zamanda bu hayalimizi gerçeğe dönüştüreceğiz.”

“OKUYAN NESİLLER, GÜÇLÜ YARINLAR DEMEKTİR”

Ahmet Fevzi İlköğretim Okulu Türkçe Öğretmeni Cannur Okur Durmuş ise okulda yürütülen projeler ve etkinliklere değindiği kısa konuşmasında şunları söyledi:

“Bizler eğitimciler olarak sadece ders anlatmıyor, aynı zamanda çocuklarımızın kitapla bağ kurmasını sağlıyoruz. Okulumuzda yürüttüğümüz okuma etkinlikleri, kitap tahlilleri ve projelerle öğrencilerimizin hem dil becerilerini geliştiriyor hem de hayal dünyalarını zenginleştiriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki okuyan nesiller, güçlü yarınların en sağlam teminatıdır.”

ÖĞRENCİLERDEN KUSURSUZ PERFORMANS

Programın sunuculuğunu İlçe Halk Kütüphanesi personeli Sibel Çelik üstlenirken, öğrencilerin sergilediği gösteriler izleyicilerden tam not aldı. Sahneye çıkan öğrenci gruplarının performansları büyük alkış toplarken, etkinlik adeta bir kültür şölenine dönüştü.

TÜRKÜLERLE TAÇLANAN GECE

Etkinlikte müzik öğretmenleri Dilara Teymür ve Adem Temiz’in seslendirdiği türküler ise programa ayrı bir renk kattı. Katılımcıların da türkülere eşlik etmesiyle salonda samimi ve sıcak anlar yaşandı.

BAŞARI VE EMEK ÖDÜLLENDİRİLDİ

Program sonunda en çok kitap okuyan öğrenciler ile etkinliğe katkı sunan kişi ve kurumlara ödül ve belgeleri takdim edildi. Bu anlamlı ödüllendirme, okuma alışkanlığının teşvik edilmesi açısından takdir topladı.

Şavşat’ta gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, kitapların birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyarken, okuma kültürünün yaygınlaşması adına önemli bir adım olarak hafızalarda yer etti.