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Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Melike Çiçek-Nurbay Usta / Yeniçağ



19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şavşat’ta düzenlenen törenin ardından gaziler ve şehit yakınları yemekte bir araya geldi.

Yemekte Gazi ve Gazi yakınlarının yanı sıra Şavşat kaymakamı Alperen celepci Garnizon komutanı Piyade Yarbay Yusuf Bekgöz, Şavşat belediye başkanı durmuş Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Kara, ilçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Emre Göktan, İlçe Emniyet Amiri Emre Çelik,

Ak Parti ilçe başkanı Erol Kara, ilçe müftüsü Mahmut Yalabur, Kaymakamlık Yazıişleri müdürü Turgay Büyük, Daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şavşat’ta düzenlenen program, Şavşat Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Piyade Astsubay Çavuş Zafer Kocacık yaptı.

Kocacık, konuşmasında vatan savunmasında şehit ve gazilerin üstlendiği önemli role dikkat çekerek, gazilerin gösterdiği fedakârlığın hiçbir karşılıkla ölçülemeyeceğini ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verilişinin yıl dönümüne de değinen Kocacık, şehit ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Programda Kemalpaşa Cami İmamı Kenan Aksakal tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Şavşat İlçe Müftüsü Mahmut Yalabur tarafından dua edildi. Öğrencilerin şiirler okumasının ardından kaymakamlık önündeki tören sona erdi.

GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI ŞAVŞAT EVİNDE BULUŞTU

Törenin ardından gaziler ve şehit yakınları, Şavşat Evinde düzenlenen öğle yemeğinde protokol üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Şavşat Kaymakamı Alperen Celepci, gazilerin vatan için ortaya koyduğu fedakârlığın büyük bir değer taşıdığını belirterek, her zaman gazilerin yanında olduklarını söyledi.

Celepci, gazilere hitaben yaptığı konuşmada, “Ne zaman bir ihtiyacınız olsa her zaman yanınızdayız. Bizi de sizlerin bir evladı olarak kabul edin” ifadelerini kullandı. Gazilik ve şehitlik makamının kutsallığına vurgu yapan Celepci, gazilere teşekkür etti.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın ise Şavşat’ın geçmişten günümüze vatan savunmasında önemli fedakârlıklar ortaya koyduğunu belirtti. Şavşatlıların Millî Mücadele’den günümüze kadar çeşitli cephe ve operasyonlarda görev aldığını ifade eden Aydın, gazilerin ilçenin baş tacı olduğunu söyledi.

Belediye olarak gazilerin her zaman yanında olduklarını belirten Aydın, “Yedi yirmi dört biz sizin emrinizdeyiz” diyerek, ihtiyaç halinde gazilerin ve ailelerinin her zaman kendilerine ulaşabileceklerini ifade etti.

Programda konuşmaların ardından gaziler, şehit yakınları ve protokol üyeleri birlikte yemek yedi. 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Şavşat’ta düzenlenen program, gazilere duyulan minnet ve vefa mesajlarıyla tamamlandı.

Program bitiminde günün anısına toplu fotoğraf verildi.