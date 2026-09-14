Artvin / Melike Çiçek-Nurbay Usta / Yeniçağ
Erikli köyünde evinin önünde kaza geçiren 75 yaşındaki Şemsettin Öngül hayatını kaybetti.
Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Erikli köyü Çiçekli Mahallesi’nde, Şemsettin Öngül’ün kullandığı elektrikli ATV, evinin önünde kontrolden çıkarak duvardan düştü. Üzerine aracın devrildiği Öngül, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 75 yaşındaki Öngül’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Şavşat Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.