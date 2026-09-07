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Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin’in Şavşat ilçesinde, mevcut kayıtlara göre dünyanın en büyük çaplı sarıçam ağacı olduğu belirtilen anıt ağaç tespit edildi.

Şavşat’ın Sarıçayır Yaylası’nda, 2 bin 360 metre rakımda bulunan sarıçamın yaklaşık 2 metre çapında ve 6,3 metre gövde çevresine sahip olduğu ölçüldü. Geçen yıl tespit edilen ağacın, yüksek rakımda hüküm süren sert kışlara, dondurucu soğuklara ve şiddetli rüzgârlara rağmen yaşamını sürdürmesi dikkat çekiyor.

ZORLU DOĞA KOŞULLARINA YÜZYILLARDIR DİRENİYOR

Doğanın bütün zorluklarına karşı ayakta kalmayı başaran dev sarıçam, yalnızca büyüklüğüyle değil, sahip olduğu dayanıklı genetik yapısıyla da bilim dünyası için önemli bir değer taşıyor.

Ağacın bölgedeki sarıçam varlığının korunması, iklim değişikliğine dayanıklı türlerin araştırılması ve gelecek nesillere güçlü gen kaynaklarının aktarılması açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

PROF. DR. TÜFEKÇİOĞLU: “ÇOK GÜÇLÜ BİR GENETİK YAPIYA SAHİP”

Ağacın önemli bir gen kaynağı olduğunu belirten Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu rakımda bu kadar uzun yaşaması, buradaki soğuk ve şiddetli rüzgârlara dayanabilmesi, onun çok güçlü bir genetik yapıya sahip olduğunu gösteriyor.”

ŞAVŞAT’IN DOĞAL MİRASINA YENİ BİR DEĞER

Zengin ormanları, yaylaları ve biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Şavşat’ta tespit edilen bu görkemli sarıçam, ilçenin doğal mirasına yeni ve eşsiz bir değer daha kazandırdı.

Yıllara meydan okuyan dev ağaç, kökleriyle Şavşat’ın toprağına tutunurken dallarıyla gökyüzüne uzanıyor. Bilimsel çalışmaların yanı sıra doğa turizmi açısından da önemli bir potansiyel taşıyan sarıçamın koruma altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması bekleniyor.