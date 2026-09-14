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Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Melike Çiçek-Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin’in Şavşat ilçesinde ATV’nin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Sedat Özkan (62), hayatını kaybetti.

Kaza, Şavşat ilçesine bağlı Ciritdüzü köyü yolunda, Hınzat yolu köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ciritdüzü köyüne ATV’siyle gitmekte olan Sedat Özkan’ın kullandığı araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yolun alt tarafındaki şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve ŞAKUT Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, ATV sürücüsü Sedat Özkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞAKUT Arama Kurtarma Derneği tarafından yapılan açıklamada, 13 Eylül 2026 tarihinde saat 21.54 sıralarında derneğe ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen kayıp ihbarı üzerine bölgede arama-tarama çalışmalarına başlandığı belirtildi. Açıklamada, çalışmalar sırasında Ciritdüzü köyü giriş mevkiinde şarampole yuvarlanmış bir ATV’nin tespit edildiği ve araç sürücüsünün hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedildi.

Şavşat Kaymakamlığı ve AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda Özkan’ın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Şavşat Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.