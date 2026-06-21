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Şavşat ilçesinde 14 Haziran tarihinde meydana gelen elim kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet Şavşat Deresi'ne düşmüş, akıntıya kapılan Selahattin Kaya (65) ile oğlu Mecit Kaya (45) suların arasında kaybolmuştu. Kayıp baba ve oğlunu bulmak için nehir yatağında yürütülen yoğun arama faaliyetleri, 6'ncı gününde de AFAD koordinasyonunda titizlikle sürdürülüyor.

AKINTIYA KARŞI KEŞİF YAPARKEN FARK ETTİLER

Şavşat Deresi'nin azgın sularında botlarla milim milim arama tarama faaliyeti gerçekleştiren Trabzon Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Sualtı Arama Timi, nehir yatağının hemen kenarında bulunan dik ve sarp kayalık bir yamaçta hareketlilik fark etti.

Yakından yapılan incelemede, dengesini kaybederek yamacın dik noktasına kadar inen ancak ne yukarı çıkabilen ne de aşağı inebilen çaresiz bir yavru keçi olduğu görüldü.

BOTLA TEHLİKELİ YAKLAŞMA VE MUTLU SON

Bunun üzerine acil durum görevini anlık olarak durduran can kurtaran asayiş ekipleri, minik canlıyı kurtarmak için operasyon başlattı. Botu kayalıkların sıfır noktasına kadar yaklaştıran JAK dalgıçları, sarp arazide dengede durmaya çalışarak yavru keçiye ulaştı.

Ürküp dereye düşmemesi için büyük bir hassasiyetle yaklaşan askeri personel, yavruyu kucaklayarak bota aldı.

Bota bindirilerek nehrin karşı kıyısındaki güvenli bölgeye taşınan yavru keçi, yukarılarda kendisini bekleyen annesinin bulunduğu alana yakın bir noktada serbest bırakıldı.

Yavru keçinin kıyıya ayak basar basmaz hızla annesine doğru koştuğu o anlar, günlerdir zorlu şartlarda arama faaliyeti yürüten JAK ekiplerine büyük moral oldu ve yüzleri güldürdü. O anlar ise bir personelin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Bölgede kayıp vatandaşları arama çalışmaları kararlılıkla devam ediyor.