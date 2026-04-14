Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı Köyü yolunda sabah saatlerinde meydana gelen ambulans kazası yürekleri dağladı.

Edinilen bilgilere göre, saat 05.06 sıralarında bir ambulans ilçeye bağlı Ilıca Köyünden Şerafettin Sancar (75) isimli şahsın kalp krizi geçirdiği ihbarını alması üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri hastayı aldıktan sonra ilçeye dönerken Çoraklı köyünde kaza yaptığı ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaştı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye AFAD, ŞAKUT, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kazaya karışan ambulansta bulunan hasta Şerafettin Sancar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği görüldü.

Diğer yaralılara ise kısa sürede müdahale edildi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli ile 1 hasta yakını yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.