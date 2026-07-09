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Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk Altun, 17 Temmuz’da gerçekleştirilecek RES ve maden projelerine ilişkin bilirkişi keşifleri öncesinde tüm vatandaşlara çağrıda bulundu: “Şavşat sahipsiz değildir. Doğamıza, suyumuza ve geleceğimize birlikte sahip çıkalım.”

Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk Altun, 17 Temmuz 2026 Cuma günü Şavşat’ın geleceğini yakından ilgilendiren iki ayrı bilirkişi keşfi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Altun, yapılacak keşiflerin yalnızca bugünü değil, gelecek nesillerin yaşayacağı Şavşat’ı da doğrudan ilgilendirdiğini belirterek tüm vatandaşları sürece destek vermeye davet etti.

Başkan Mustafa Faruk Altun, ilk bilirkişi keşfinin saat 11.00’de, Artvin’in en büyük mera alanlarından biri olan Yavuzköy, Düzenli, Çamlıca, Kireçli ve Kurudere köyleri yaylaları ile Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinin yaylalarını kapsayan bölgede gerçekleştirileceğini söyledi.

Söz konusu alanda uluslararası sermayeli şirketler tarafından Rüzgâr Enerji Santrali (RES) kurulmasının planlandığını ifade eden Altun, Şavşat Dernekleri Federasyonu olarak yenilenebilir enerjiye karşı olmadıklarını ancak bunun doğaya zarar vermeyecek alanlarda hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Altun açıklamasında, “Biz Şavşatlılar olarak bu eşsiz coğrafyanın mera olarak kalmasını, hayvancılığın gelişmesini, turizmin büyümesini ve yamaç paraşütü gibi doğa dostu faaliyetlerin desteklenmesini istiyoruz. Rüzgâr enerji santralleri ise doğaya ve yaşam alanlarına daha az zarar verecek, rüzgâr potansiyeli daha yüksek uygun bölgelerde kurulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

“MADEN FAALİYETİ SADECE ÜÇ KÖYÜ DEĞİL, TÜM ŞAVŞAT’I ETKİLEYECEK”

Mustafa Faruk Altun, aynı gün gerçekleştirilecek ikinci bilirkişi keşfinin ise Dereiçi, Çukur ve Tepebaşı köylerini kapsayan bölgede, Agara Madencilik tarafından talep edilen maden ruhsatı kapsamında yapılacağını belirtti.

Maden faaliyetlerinin yalnızca ruhsat alanıyla sınırlı kalmayacağını dile getiren Altun, “Bu bölgede madencilik faaliyetlerine izin verilmesi halinde bunun etkisi sadece üç köyle sınırlı kalmayacaktır. Su kaynaklarımız, ormanlarımız, tarım alanlarımız, hayvancılığımız ve doğal yaşamımız büyük zarar görecektir. Bunun bedelini bütün Şavşat ödeyecektir.” dedi.

“YAŞAM MI, SANAYİ Mİ?”

Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı Altun, doğanın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Bir tarafta madenler, HES’ler ve RES’ler; diğer tarafta turizm, üretim, tarım ve hayvancılık var. Bu iki anlayışın aynı coğrafyada sürdürülebilir şekilde birlikte var olması mümkün değildir. Bizler doğanın, yaşamın ve geleceğin tarafındayız. Çocuklarımıza ve torunlarımıza yeşiliyle, suyuyla, ormanıyla ve yaylalarıyla yaşanabilir bir Şavşat bırakmak istiyoruz.”

“ŞAVŞAT SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

Mustafa Faruk Altun, tüm Şavşatlılara çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Şavşat Dernekleri Federasyonu olarak tüm hemşehrilerimizi, doğa savunucularımızı ve yaşam alanlarımıza sahip çıkan herkesi 17 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da Yavuzköy’de, saat 13.00’te ise Çukur ve Dereiçi köylerinin maden çıkarma projesi kapsamında değerlendirilen Bril Bölgesi’nde yapılacak bilirkişi keşiflerine katılmaya davet ediyoruz. Şavşat sahipsiz değildir. Doğamıza, suyumuza, toprağımıza ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım.”

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Öte yandan, bilirkişi keşifleri öncesinde kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 16.00’da Şavşat Kültür ve Sanat Evi’nde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

Toplantıya Doç. Dr. Oğuz Kurtoğlu ile dava avukatı Avukat Bedrettin Kalın katılarak süreç hakkında vatandaşlara bilgi verecek ve merak edilen soruları yanıtlayacak.

Şavşat Dernekleri Federasyonu, tüm vatandaşları hem bilgilendirme toplantısına hem de 17 Temmuz’da gerçekleştirilecek bilirkişi keşiflerine katılarak Şavşat’ın doğal değerlerine sahip çıkmaya davet etti.