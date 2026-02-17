Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ

Artvin’in Şavşat ilçesinden yetişen, Türk futbolunun önemli isimlerinden eski milli kaleci ve teknik direktör Nurcan Çelik, 46 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Çelik’in vefatı, hem spor camiasında hem de memleketi Şavşat’ta derin bir üzüntüye neden oldu.

Sahadaki azmi, disiplinli duruşu ve örnek kişiliğiyle hafızalara kazınan Çelik’in cenazesi, Kars Havalimanı’ndan Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, Antrenör İlknur Aktaş ile yakınları tarafından alınarak Artvin’in Şavşat ilçesine getirildi.

Şavşat Armutlu Mahallesi Camii’nde ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Kaymakam Bayram Köse, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, Şavşat Belediye Başkan Yardımcısı Hafız Yılmaz, Antrenör İlknur Aktaş, kardeşleri Ercan- Dinar-Sinan Çelik, Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

4 yaşında annesini kanserden kaybeden Nurcan Çelik kendi vasiyeti üzerine Şavşat Armutlu mahallesinden aile mezarlığında annesinin yanında toprağa verildi.

Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Çelik’in naaşı, Armutlu Mahallesi’ndeki aile mezarlığında annesi Feriye Çelik’in yanında toprağa verildi.

GALATASARAY’A VE TÜRK FUTBOLUNA İZ BIRAKTI

Bir dönem Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Çelik, hem futbolculuk hem de antrenörlük kariyerinde birçok genç sporcuya ilham verdi.

Vefat haberi, Galatasaray Spor Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamalarla kamuoyuna duyuruldu. Açıklamalarda, Çelik’in uzun süredir devam eden kanser tedavisi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Hayata karşı verdiği mücadeleyle de örnek olan Nurcan Çelik, yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, güçlü duruşu ve karakteriyle de hafızalarda yer etti.

Şavşat, başarılarıyla gurur duyduğu evladını gözyaşlarıyla toprağa verdi.