

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ

Artvin Çoruh Üniversitesi Şavşat Meslek Yüksekokulu’nda, gençlerin geleceğini tehdit eden bağımlılık riskine karşı önemli bir adım atıldı. Şavşat İlçe Emniyet Amirliği tarafından “NARKOREHBER Gençlik Modülü” kapsamında düzenlenen eğitim programı, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

GENÇLER BİLİNÇLENİYOR, RİSKLER AZALIYOR



Şavşat MYO konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılık süreci tüm yönleriyle ele alındı. Emniyet yetkilileri, gençlere sadece teorik bilgi sunmakla kalmayıp, gerçek hayattan örneklerle konunun ciddiyetini gözler önüne serdi. Bu sayede öğrencilerin riskleri erken fark etme becerilerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE DOĞRU BİLGİ HAYAT KURTARIR



Eğitimde; uyuşturucu maddelerin türleri, bağımlılık sürecinin nasıl başladığı, birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkileri ile korunma yöntemleri detaylı şekilde anlatıldı. Özellikle gençlerin sosyal çevre etkisi, merak ve yanlış yönlendirmeler sonucu karşılaşabileceği tehlikelere dikkat çekildi.

SAĞLIKLI YAŞAM VE GÜÇLÜ İRADE VURGUSU



Seminerde, bağımlılıkla mücadelenin en güçlü yolunun bilinçli bireyler yetiştirmek olduğu vurgulandı. Öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmanın ve güçlü bir irade geliştirmenin önemi anlatılırken, spor, sosyal aktiviteler ve doğru arkadaş çevresinin koruyucu rolüne dikkat çekildi.

İNTERAKTİF EĞİTİMLE ETKİLİ KATILIM



Program, klasik anlatımın ötesine geçerek interaktif bir şekilde gerçekleştirildi. Öğrencilerin sorularının yanıtlandığı, karşılıklı iletişimin sağlandığı eğitim modeli sayesinde katılımın yüksek olduğu gözlemlendi.

EĞİTİMİN ETKİLERİ: BİLİNÇLİ NESİLLER İÇİN GÜÇLÜ ADIM



Yetkililer, bu tür eğitimlerin gençler üzerinde önemli farkındalık oluşturduğunu ve bağımlılıkla mücadelede en etkili yöntemlerden biri olduğunu ifade etti. Şavşat MYO yönetimi ise yaptığı açıklamada, öğrencilerin sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sunan bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti.

TEŞEKKÜR VE DEVAM MESAJI



Program sonunda Şavşat MYO yönetimi, katkılarından dolayı Şavşat İlçe Emniyet Amirliği’ne teşekkür ederek, benzer bilinçlendirme çalışmalarının önümüzdeki süreçte de sürdürüleceğini vurguladı.

Gerçekleştirilen bu eğitim programı, gençlerin bilinç düzeyini artırarak daha sağlıklı, güçlü ve dirençli bir toplumun inşasına katkı sunmayı hedefliyor.