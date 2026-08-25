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Kaynak: İHA

Artvin'in "Sakin Şehir" unvanına sahip Şavşat ilçesinde yer alan Karagöl, etkileyici doğası ve canlı yeşil örtüsüyle yerli ve yabancı misafirleri konuk ediyor.

Karagöl-Sahara Milli Parkı sınırlarında bulunan göl, bölgeden ve şehir dışından gelen doğaseverlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. İlçe merkezinden ortalama 25 kilometrelik bir mesafede konumlanan sahanın en belirgin özelliği, yüksekten bakıldığında ortaya çıkan kalp biçimindeki silüeti oluyor.

Ladin ile çam ağaçlarının kuşattığı göl yüzeyi, yeşilin her tonunu barındıran yansımalarıyla konuklarına görsel bir manzara vadediyor. Gürültüden uzağa çekilmek ve doğada zaman geçirmek isteyen gezginler, göl etrafında yürüyüş turları düzenleyip anı fotoğrafı biriktiriyor. Karadeniz rotalarının başat duraklarından biri olan bölge; aileleri ve dostlarıyla temiz havanın keyfini çıkarmak isteyen pek çok kişiyi buluşturuyor.

Bölgeyi gezen Münavver Akgümüş, gördüğü manzaradan oldukça etkilendiğini belirterek Karadeniz'in genel yapısının ötesinde Karagöl'ün özgün bir ortama sahip olduğunu, yeşil dokusu ile çam kokusunun büyüleyici hissettirdiğini aktardı.