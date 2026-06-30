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Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Şavşat Çayı’na düşerek kaybolan Selahattin Kaya’nın oğlu Mecit Kaya’nın cansız bedenine, 15 gündür aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının ardından olay yerinden yaklaşık 15 kilometre aşağıda, baraj gölünün başladığı bölgede ulaşıldı.

Arama çalışmalarına AFAD ve Jandarma koordinesinde Erzurum, Ardahan, Artvin, Rize ve Trabzon’dan gelen toplam 85 kişilik ekip katıldı. Ekipler, 15 gün boyunca zorlu arazi ve su şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Mecit Kaya’nın cenazesine ulaşılmasının ardından amcası Hasan Kaya, kız kardeşi Şehrinaz Olduk ve eniştesi Sedat Mısır büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, “Allah kimsenin başına vermesin. Devletimize zeval vermesin. 15 gündür devletimizin tüm arama kurtarma ekipleri büyük fedakârlık gösterdi. Biz de her gün buradaydık. Çok zor bir süreçti, sözün bittiği yerdeyiz.” ifadelerini kullandı.