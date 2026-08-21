Kaynak: Haber Merkezi



Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Şavşat’ın eşsiz doğası bu kez yolculuk yapan bir aileye unutulmayacak görüntüler armağan etti.

Şavşat’tan Ardahan istikametine seyir halinde olan asker kökenli Levent Coşkunoğlu, Laşet mevkiinde yol kenarında rahatça dolaşan sayıları tam belli olmayan 3-4 kurt yavrusunu fark etti. Aracını güvenli bir noktada durduran Coşkunoğlu, doğanın içinden gelen bu güzel misafirleri hem fotoğrafladı hem de cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

ÜÇ DÖRT KÜÇÜK MİSAFİR, KOCAMAN BİR GÜZELLİK

Görüntülerde üç, dört kurt yavrusunun yol kenarında herhangi bir korku ve telaş göstermeden dolaşması, çevreyi koklayarak yiyecek araması dikkat çekti. Ancak görüntüleri asıl anlamlı kılan, araç içerisindeki ailenin yaklaşımı oldu. Yavrulara yaklaşılmadı, korkutulmadı ve doğal davranışlarına hiçbir şekilde müdahale edilmedi. Araç içerisinden onları hayranlıkla izleyen aile üyelerinin;

“Ne kadar güzeller. Ne kadar sevimliler. Çok tatlılar, keşke ekmek olsaydı da verseydik.” sözleri de görüntülere yansıdı.

DOĞAYA YAKIŞAN DA BUYDU

Belki de bu karşılaşmanın en güzel tarafı buydu. İnsanlar araçlarının içinde kaldı, yavrular kendi dünyalarında özgürce dolaştı. Bir tarafta merak ve hayranlıkla bakan insanlar, diğer tarafta doğanın kendilerine sunduğu yaşam alanında 3-4 küçük yaban hayvanı. Kimse onları yakalamaya çalışmadı, kimse peşlerinden koşmadı, kimse korkutmadı sadece seyredildi ve o güzel an ölümsüzleştirildi. Çünkü doğayı sevmek, her gördüğümüze dokunmak değil; bazen uzaktan seyretmeyi, yaşam alanına saygı göstermeyi ve sessizce yolumuza devam etmeyi bilmektir.

ŞAVŞAT’IN GERÇEK ZENGİNLİĞİ

Ormanları, dağları, yaylaları, gölleri ve vadileriyle büyük bir doğal zenginliğe sahip Şavşat ve çevresi, aynı zamanda çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Laşet mevkiinde kaydedilen bu görüntüler de bölgede hayatın yalnızca insanlar için değil, doğanın gerçek sahipleri için de devam ettiğini bir kez daha hatırlattı. Levent Coşkunoğlu’nun objektifine yansıyan 3-4 küçük kurt yavrusu belki birkaç dakika sonra yeniden ormanın derinliklerinde gözden kayboldu. Ama geride çok güzel bir görüntü ve çok önemli bir mesaj bıraktılar:

Bu dağlar onların da evi.

Biz misafiriz, onlar da bu doğanın çocukları.

Sevelim, koruyalım ama yaşamlarına müdahale etmeyelim.