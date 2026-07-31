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Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Gelenek, çocukların neşesi ve geleceğin hayalleri aynı şenlikte buluşuyor.

7-8-9 Ağustos’ta Şavşat; kortejlerden konserlere, çocuk atölyelerinden kent çalıştayına kadar dopdolu programlarla binlerce misafirini ağırlamaya hazırlanıyor.

Şavşat Dernekleri Federasyonu ile Şavşat Kültür Sanat Evi’nin ortak organizasyonuyla düzenlenen 3. Şavşat Kültür, Sanat ve Çocuk Şenliği, 7-8-9 Ağustos tarihleri arasında birbirinden renkli etkinliklerle gerçekleştirilecek.

Doğasıyla, kültürüyle ve insanıyla Karadeniz’in en özel ilçelerinden biri olan Şavşat, üç gün boyunca sanatın, çocukların neşesinin ve kültürel birlikteliğin merkezi olacak. Kortej yürüyüşlerinden konserlere, halk oyunlarından çocuk atölyelerine, söyleşilerden kent çalıştayına kadar uzanan zengin program, her yaştan vatandaşa unutulmaz anlar yaşatacak.

Şenliğin ilk günü olan 7 Ağustos Cuma günü düzenlenecek kortej yürüyüşüyle başlayacak etkinliklerde Çocuk Meclisi buluşması, Şavşat FED Halk Oyunları Ekibi gösterisi, Şavşat Kent Orkestrası konseri, sanatçı Erol Temel konseri ve merhum Nedret Ural anısına gerçekleştirilecek söyleşi yer alacak.

8 Ağustos Cumartesi günü Tilapin Düzü’nde yapılacak programda açılış konuşmalarının ardından Nahit Akdemir, Erol Temel, Pınar Çelik, Barış Evbaşı & Ciba ile Şavşat Kent Orkestrası sahne alacak. Günün finalinde ise güçlü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Efkan Şeşen, şenliğin coşkusunu zirveye taşıyacak.

Şenliğin son günü olan 9 Ağustos Pazar günü ise Şavşat Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirilecek Kent Çalıştayı ile ilçenin geleceğine ışık tutulacak. Çalıştayda; Şavşat’ın kent kimliği, mimarisi, göç ve ekonomi, sosyal-kültürel yapısı ile ekolojik sorunları uzmanlar ve katılımcılar tarafından değerlendirilecek.

Etkinliğin temel amacı; Şavşat’ın zengin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak, çocukların sanatla iç içe büyümesini sağlamak ve toplumsal dayanışmayı daha da güçlendirmek olarak ifade ediliyor.

Mustafa Faruk Altun: “Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, geleceğe bırakacağımız en değerli mirastır.”

Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk Altun, tüm hemşehrileri ve vatandaşları şenliğe davet ederek şu ifadeleri kullandı:

“Şavşat sadece eşsiz doğasıyla değil, köklü kültürü ve güçlü dayanışma ruhuyla da örnek bir ilçedir. Bu şenliği düzenlerken amacımız yalnızca konserler yapmak değil; çocuklarımızın kültürünü tanımasını, gençlerimizin sanatla buluşmasını ve gurbette yaşayan hemşehrilerimizin memleket hasretini bir nebze olsun gidermektir. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, geleceğe bırakacağımız en değerli mirastır. Tüm vatandaşlarımızı bu büyük kültür buluşmasına bekliyoruz.”

Yaşar Gülel: “Şavşat’ın geleceğini kültürümüzü koruyarak birlikte inşa edeceğiz.”

İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel ise şenliğin sadece bir eğlence organizasyonu olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Şavşat’ın kültürünü, geleneklerini ve doğal değerlerini yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu tür etkinlikler ilçemizin tanıtımına, turizmine ve sosyal hayatına önemli katkılar sağlıyor. Özellikle kent çalıştayında ortaya çıkacak fikirlerin Şavşat’ın geleceğine yön vereceğine inanıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde kültürümüzü koruyarak daha güçlü bir Şavşat inşa edeceğiz.”

Şavşat, Ağustos’un ilk haftasında yine türkülerin, horonun, çocuk kahkahalarının ve kardeşliğin sesi olacak. Üç gün boyunca kurulacak gönül köprüsünde, kültür ve sanat bir kez daha insanları aynı yürekte buluşturacak.