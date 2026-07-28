Kaynak: Haber Merkezi



Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



1. Uluslararası Sahara Kültür, Sanat ve Folklor Festivali’nde yaklaşık 60 bin kişi, 2 bin rakımlı Sahara Yaylası’nda omuz omuza horon oynadı. Ladin, köknar ve sarıçam ormanlarının arasında kurulan dev horon halkası dronla havadan görüntülendi.

Artvin’in Şavşat ilçesinde 24-25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 33. Uluslararası Sahara Kültür, Sanat ve Folklor Festivali, üç gün boyunca büyük bir coşkuya sahne oldu. Türkiye’nin “Sakin Şehir” unvanlı ilçelerinden Şavşat, festival süresince yalnızca Artvin’den değil; Rize, Trabzon, Ardahan, Kars, Bursa, İstanbul, İnegöl ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Azerbaycan ve Gürcistan’dan gelen halk oyunları ekipleri de festivale uluslararası bir kimlik kazandırdı.

Yaklaşık 2 bin metre rakımdaki Sahara Milli Parkı’nda binlerce kişi Karadeniz’in simgesi horonda omuz omuza verdi. Ladin, köknar ve sarıçam ormanlarının arasında oluşturulan dev horon halkası dronla havadan görüntülenirken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Festival alanında telefon sinyallerine ilişkin yapılan değerlendirmede 50 bini aşkın cep telefonu bağlantısının tespit edildiği belirtildi. Telefon taşımayan çocuklar, yaşlılar ve diğer katılımcılarla birlikte festivaldeki toplam katılımın yaklaşık 60 bin kişiye ulaştığı ifade edildi.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, geçen yıl yaklaşık 30-35 bin kişinin katıldığı festivali bu yıl iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirterek bu hedefe ulaşıldığını söyledi. Festival boyunca herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmaması, on binlerce kişinin huzur, kardeşlik ve birlik içerisinde bir araya gelmesi organizasyonun en önemli başarılarından biri oldu.

BİRİNCİ GÜN: ŞAVŞAT CADDELERİ BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Festivalin birinci günü ilçe merkezinde gerçekleştirilen görkemli kortej yürüyüşüyle başladı. İl ve ilçe protokolü, Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri, sivil toplum kuruluşları, sünnet çocukları ve vatandaşlar kortejde yer aldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı’nın marşları, davul-zurna ekiplerinin ezgileri, tulum ve akordeon sesleriyle başlayan yürüyüş, şehrin üst bölümünden başlayarak ilçe merkezine kadar devam etti.

Şavşat caddeleri Türk bayrakları, yöresel kıyafetler, halk oyunları ekipleri ve vatandaşların alkışlarıyla adeta açık hava sahnesine dönüştü. Korteji izleyen vatandaşlar balkonlardan, iş yerlerinden ve yol kenarlarından katılımcılara sevgi gösterisinde bulundu.

SÜNNET ÇOCUKLARINA HEDİYELERİ TAKDİM EDİLDİ

Şehir merkezinde gerçekleştirilen programda Şavşat Kaymakamı Alperen Celepci ile Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, sünnet çocuklarına hediyelerini takdim ederek onların ve ailelerinin mutluluğuna ortak oldu. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar davul, zurna, tulum ve akordeon eşliğinde halay çekip horon oynadı. Festival programının sunuculuğunu televizyon program yapımcısı ve sunucusu Nurbay Usta ile üniversite öğrencisi Elif Başak Yorulmaz gerçekleştirdi.

Sunumlarıyla festivale ayrı bir renk katan ikili, yurt içinden ve yurt dışından gelen halk oyunları ekiplerini Şavşat halkıyla buluşturdu. Etkinlikler kapsamında festivale destek veren sponsorların temsilcilerine teşekkür plaketleri takdim edildi.

ÂŞIKLARIN TAŞLAMALARI FESTİVALE RENK KATTI

Festivalin birinci gününde gerçekleştirilen Âşıklar Şöleni de vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Halk ozanlarının sazları ve sözleriyle gerçekleştirdiği programda özellikle karşılıklı taşlama bölümü izleyenlere neşeli dakikalar yaşattı. Kimi zaman güldüren, kimi zaman düşündüren dizeler meydanı dolduran vatandaşlardan uzun süre alkış aldı.

DURMUŞ AYDIN: “BU FESTİVAL, ŞAVŞAT’IN GELECEĞİNE YAPILAN BİR YATIRIMDIR”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, Sahara Festivali’nin yalnızca bir eğlence programı olmadığını, ilçenin tanıtımına, turizmine ve ekonomik geleceğine hizmet eden büyük bir organizasyon olduğunu belirtti.

Başkan Aydın konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün burada sadece bir festivalin açılışını yapmıyoruz. Bugün Şavşat’ın kültürünü, kardeşliğini, tarihini, geleneklerini ve geleceğe dair umutlarını hep birlikte yeniden ayağa kaldırıyoruz. Geçtiğimiz yıl festivalimize yaklaşık 30-35 bin kişi katılmıştı. O gün, bir sonraki yıl katılımı iki katına çıkarmayı hedeflediğimizi söylemiştik. Daha festivalimizin ilk gününde gördüğümüz bu muhteşem kalabalık, hedefimize ulaşacağımızın habercisi olmuştur. Bizim için festival yalnızca müzik, horon ve eğlence demek değildir. Festival; esnafımızın iş yapması, üreticimizin ürününü satması, otellerimizin ve pansiyonlarımızın dolması, ilçemizin tanınması ve gençlerimizin Şavşat’ın geleceğine umutla bakması demektir. Şavşat’ın doğal güzelliklerini korurken ilçemizi ekonomik olarak da büyütmek zorundayız. İnsanlarımızın doğduğu topraklarda çalışabileceği, üretebileceği ve geleceğini kurabileceği şartları hep birlikte oluşturmalıyız. Bu yıl Türkiye’nin en değerli gastronomi şeflerini ilçemizde ağırlıyoruz. Şavşat’ın mutfağı, bitki çeşitliliği, peyniri, yoğurdu, balı, yöresel otları, turşuları ve geleneksel yemekleri büyük bir hazinedir. Bu hazinenin yalnızca evlerimizde kalmasını değil, bütün Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılmasını istiyoruz. Şavşat’a gelen bir misafir yalnızca doğamızı değil; soframızı, kültürümüzü, misafirperverliğimizi ve insanlığımızı da tanımalıdır.

Festivalimize Azerbaycan’dan, Gürcistan’dan ve Türkiye’nin birçok şehrinden gelen halk oyunları ekiplerimize teşekkür ediyorum. Azerbaycan ekiplerinin ilçemize gelmesine katkı sağlayan Azerbaycan Başkonsolosumuz Sayın Zamin Aliyev’e şükranlarımı sunuyorum. Şavşat Kaymakamlığımıza, Artvin Milletvekilimiz Sayın Faruk Çelik’e, Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın İsrafil Kışla’ya, sponsorlarımıza, belediye çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize, sağlık personelimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve gece gündüz çalışan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bizim sevdamız makam değil, Şavşat’tır. Amacımız bu güzel ilçeyi çocuklarımıza daha güçlü, daha yaşanabilir ve daha tanınır bir şekilde bırakmaktır. Şavşat’ın dağlarından yükselen bu horon sesi, kardeşliğin ve barışın sesi olarak bütün Türkiye’ye yayılsın.”

İSRAFİL KIŞLA: “MAKAMLAR GEÇER, GÖK KUBBEDE BIRAKILAN ESERLER KALIR”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, memleketinde düzenlenen festivale katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Kışla, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada bulunmak benim için ayrı bir mutluluk ve gurur vesilesidir. Burası benim memleketimdir. Bu dağlarda, bu yaylalarda, bu topraklarda çocukluğumuzun izleri ve büyüklerimizin hatıraları vardır. Sahara’da on binlerce insanın aynı horon halkasında buluşması, Şavşat’ın birlik ve beraberliğinin en güzel göstergesidir. Siyasetler gelip geçicidir. Makamlar, görevler ve unvanlar bir gün sona erer. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek, insanların gönlüne dokunabilmek ve memleketimize kalıcı eserler kazandırabilmektir. Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Aydın’ı, Kaymakamımız Sayın Alperen Celepci’yi ve bu organizasyonda emeği bulunan herkesi kutluyorum. Şavşat’ın geleceği için atılacak her güzel adımın yanında olmaya devam edeceğiz. Birlik içinde hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Allah bu güzel kardeşliğimizi, huzurumuzu ve birliğimizi daim etsin.”

ALPER TABAN: “ŞAVŞAT VE İNEGÖL AYNI AİLENİN İKİ FERDİDİR”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Şavşat ile İnegöl arasındaki kardeş şehir ilişkisinin resmî bir protokolden çok daha büyük anlam taşıdığını söyledi.

Taban konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Şavşat’a her gelişimizde kendimizi yabancı bir şehirde değil, kendi evimizde ve kendi ailemizin yanında hissediyoruz. İnegöl, Şavşatlı hemşehrilerimizin yoğun olarak yaşadığı şehirlerden biridir. İnegöl’de caddelerde ve sokaklarda yürürken karşılaştığım birçok hemşehrimizi bugün Şavşat’ın caddelerinde yeniden görmek beni gerçekten çok mutlu etti. İnsan bazen doğduğu yer ile doyduğu yer arasında güçlü bir gönül köprüsü kurar. İnegöl ile Şavşat arasındaki bağ da tam olarak böyle bir gönül köprüsüdür. Şavşat bizim kardeş şehrimizdir. Ancak biz bu kardeşliği yalnızca resmî bir protokol olarak görmüyoruz. Şavşat ve İnegöl artık aynı ailenin iki ferdidir. Kültür, turizm, gastronomi, eğitim, gençlik ve yerel yönetim alanlarında ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Şavşat’ın mutluluğu bizim mutluluğumuz, Şavşat’ın başarısı bizim başarımızdır. Bu muhteşem organizasyonda emeği bulunan Belediye Başkanımız Durmuş Aydın’a, Kaymakamımız Alperen Celepci’ye ve bütün Şavşat halkına teşekkür ediyorum.”

ALPEREN CELEPCİ: “ŞAVŞAT’A GELEN DE AĞLAR, GİDEN DE”

Şavşat Kaymakamı Alperen Celepci, ilçedeki görevine yeni başlamasına rağmen böylesine büyük bir organizasyonun içerisinde bulunmanın kendisi için önemli bir mutluluk olduğunu söyledi.

Celepci konuşmasında şöyle dedi:

“Şavşat’a atamam yapıldığında Belediye Başkanımız beni telefonla arayarak, ‘Kaymakamım, cennet gibi bir ilçeye geliyorsunuz. Şavşat’a gelen ağlar, giderken de ağlar’ demişti. İlçemize geldiğim ilk gün bu sözün ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu anladım. Şavşat yalnızca muhteşem doğasıyla değil; insanlarının samimiyeti, örfleri, gelenekleri, misafirperverliği ve güçlü birlik duygusuyla da çok özel bir ilçedir. Sakin Şehir unvanına sahip olmak büyük bir değerdir. Ancak bu unvanı asıl anlamlı kılan Şavşat halkının sakinliği, huzuru, hoşgörüsü ve doğayla kurduğu güçlü bağdır. Görevimin ilk günlerinde böylesine büyük bir organizasyonun içerisinde bulunmak benim için çok değerli bir tecrübe ve mutluluk kaynağı olmuştur. Özellikle gurbetten gelen hemşehrilerimizin yoğun ilgisini görmek bizleri duygulandırıyor. İnsanlarımız yıllar sonra kendi köylerine, mahallelerine ve çocukluk hatıralarına dönüyor. Bu festival, gurbet ile sıla arasında çok güçlü bir köprü kuruyor. Festivalimize katılan, katkı sunan ve bu güzelliği paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Şavşat’ın huzuru, doğası ve kültürel değerleri hepimizin ortak emanetidir.”

İKİNCİ GÜN SAHARA’YA İNSAN SELİ AKTI

Festivalin ikinci günü Sahara Milli Parkı’nda gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Artvin ve çevre illerden yola çıkan binlerce vatandaş festival alanına akın etti. Yoğun katılım nedeniyle bölgede hizmet veren GSM operatörlerinin sistemlerinde zaman zaman aşırı yüklenmeye bağlı iletişim sorunları yaşandı.

Baz istasyonu verilerine göre festival alanı ve çevresinde 50 bini aşkın cep telefonu bağlantısı tespit edildi. Telefon taşımayan çocuklar, yaşlılar ve diğer vatandaşlarla birlikte toplam katılımın yaklaşık 60 bin kişiye ulaştığı ifade edildi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Festivale Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Ataşehir Kaymakamı Eren Arslan, Şavşat Kaymakamı Alperen Celepci, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Azerbaycan Başkonsolosu Zamin Aliyev, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Artvin İl Başkanı Ali Semih Aydemir, ARTKAFKON Genel Başkanı Av. Gökhan Atılgan, Artvin Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Şahin Altun, AB Grup ve Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Gündüz, Bursa Şavşatlılar Derneği Başkanı Yunus Alpay Küçük, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, Şavşat Belediye Başkan Yardımcısı Hafız Yılmaz, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Sinan Öztürk, İnegöl Belediye Meclisi Üyesi Murat Aydın, belediye meclisi üyeleri, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

DURMUŞ AYDIN: “HEDEFİMİZE ULAŞTIK, ŞAVŞAT BÖLGENİN EN BÜYÜK FESTİVALLERİNDEN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ”

İkinci günün açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Durmuş Aydın, Sahara’daki tarihi kalabalığın Şavşat’ın tanıtım gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

Aydın şöyle konuştu:

“Dün şehir merkezinde başlayan coşkumuz bugün Sahara Yaylamızda on binlerce insanın katılımıyla zirveye ulaşmıştır. Geçen yılki katılımı iki katına çıkarmayı hedeflediğimizi söylemiştik. Bugün burada gördüğümüz tabloyla bu hedefe ulaştığımızı büyük bir mutlulukla ifade ediyorum. Bu kalabalık yalnızca bir sayı değildir. Bu kalabalık Şavşat’a duyulan sevginin, özlemin ve güvenin göstergesidir. Biz Şavşat’ı yalnızca üç günlük festivallerle değil, yılın on iki ayında ziyaret edilen bir turizm merkezi hâline getirmek istiyoruz. Doğamızı koruyarak, yerel üretimi destekleyerek, kadınlarımızın ve gençlerimizin ekonomik hayata katılmasını sağlayarak büyümek istiyoruz. Bu organizasyon, birlikte hareket ettiğimizde Şavşat’ın neleri başarabileceğini göstermiştir.”

ALİ SEMİH AYDEMİR: “FESTİVALLER KALICI HİZMET VE YATIRIMLARLA DESTEKLENMELİDİR”

AK Parti Artvin İl Başkanı Ali Semih Aydemir, festivalin Artvin’in tanıtımına büyük katkı sunduğunu belirterek kültürel organizasyonların hizmet ve yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Aydemir konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Sahara Yaylası’nda ortaya çıkan bu muhteşem tablo, Artvin’in ve Şavşat’ın sahip olduğu büyük potansiyeli göstermektedir. Bu festivaller kültürümüzü yaşatırken ilçemizin ekonomik ve turistik gelişimine de katkı sağlamaktadır. Ancak bu coşkunun kalıcı olması için ulaşım, konaklama, altyapı, tanıtım ve turizm yatırımlarının da güçlendirilmesi gerekmektedir. Şavşat’ın yollarının, köylerinin ve turizm alanlarının ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. İlgili kurumlarımız ve milletvekillerimizle birlikte ilçemizin sorunlarının çözümü için çalışmaya devam edeceğiz. Şavşat’ın doğasını koruyarak kalkınması, yerel ürünlerinin markalaşması ve gençlerimizin doğdukları topraklarda gelecek kurabilmesi en önemli hedeflerimizden olmalıdır. Festivalin hazırlanmasında emeği bulunan Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza, kamu kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

EREN ARSLAN: “ŞAVŞAT’IN GÜCÜ DOĞASINDAN OLDUĞU KADAR İNSANINDAN GELİYOR”

Ataşehir Kaymakamı Eren Arslan, Şavşat’ın kültürüne ve insanına duyduğu sevgiyi dile getirerek şöyle konuştu:

“Bugün burada gördüğümüz birlik ve beraberlik tablosu hepimizi duygulandırmıştır. Şavşat’ın gücü yalnızca eşsiz doğasından, ormanlarından ve yaylalarından gelmiyor. Şavşat’ın asıl gücü insanından, kültüründen, dayanışmasından ve memleketine sahip çıkan hemşehrilerinden geliyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan Şavşatlılar, nerede olurlarsa olsunlar kültürlerini ve memleket sevgilerini yaşatıyorlar. Bu festival gurbet ile sıla arasındaki gönül bağını güçlendiren çok önemli bir buluşmadır. Kamu yöneticilerinin görevi yalnızca mevcut sorunları çözmek değil; kültürel değerleri korumak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Böylesine kapsamlı ve huzurlu bir organizasyonu gerçekleştiren herkesi yürekten kutluyorum.”

İSRAFİL KIŞLA: “BU HORON HALKASI ŞAVŞAT’IN KARDEŞLİK HALKASIDIR”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, ikinci gün yaptığı konuşmada Sahara’daki dev horon halkasının Şavşat’ın birlik ruhunu temsil ettiğini belirtti.

Kışla şöyle konuştu:

“Bugün Sahara’da kurulan bu dev horon halkası yalnızca bir oyun halkası değildir. Bu halka Şavşat’ın kardeşlik, birlik ve beraberlik halkasıdır. On binlerce insan aynı ezgide, aynı duyguda ve aynı memleket sevgisinde birleşmiştir. Bu toprakların kalkınması için devletimiz, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız hep birlikte çalışmalıdır. Şavşat’ın doğasını korurken turizmini geliştirmek, üreticisini desteklemek ve gençlerimize yeni imkânlar oluşturmak zorundayız. Bu büyük organizasyon, birlik içinde hareket ettiğimizde neleri başarabileceğimizin açık göstergesidir.”

VALİ DR. TURAN ERGÜN: “ŞAVŞAT’IN DOĞASINI KORUYARAK GELECEĞE TAŞIMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR”

Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, festivalin yalnızca kültürel değil, turistik ve ekonomik açıdan da önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Vali Ergün konuşmasında şu mesajları verdi:

“Bugün yaklaşık 2 bin rakımlı Sahara Yaylası’nda on binlerce vatandaşımızın büyük bir huzur ve kardeşlik içerisinde bir araya geldiğini görüyoruz. Artvin, doğal güzellikleri, kültürel çeşitliliği ve insan zenginliğiyle ülkemizin en özel şehirlerinden biridir. Şavşat ise bu güzelliklerin en kıymetli parçalarından biridir. Bu tür festivaller, geleneklerimizin yaşatılmasına, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasına ve ilimizin tanıtılmasına önemli katkılar sunmaktadır. Ancak bu güzelliklerden yararlanırken onları korumayı da bilmeliyiz. Sahara Milli Parkı başta olmak üzere ormanlarımızı, yaylalarımızı, göllerimizi ve doğal yaşam alanlarımızı gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Festivalin güvenli, düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi için görev yapan jandarma, emniyet, sağlık, itfaiye, belediye ve diğer kamu personelimize teşekkür ediyorum. Şavşat’ın turizm potansiyelini artıracak, ulaşım ve hizmet altyapısını geliştirecek çalışmaları ilgili kurumlarımızla birlikte sürdüreceğiz. Bu güzel buluşmanın Artvin’imizin ve Şavşat’ımızın birlik ve beraberliğine katkı sağlamasını diliyorum.”

ZAMİN ALİYEV: “AZERBAYCAN İLE ARTVİN ARASINDAKİ BAĞ KARDEŞLİK BAĞIDIR”

Azerbaycan Başkonsolosu Zamin Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşliğin Şavşat’ta kültür ve folklor aracılığıyla bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Aliyev şöyle konuştu:

“Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, tek millettir. Bugün Şavşat’ta gördüğümüz bu güzel tablo, kardeşliğimizin kültüre, sanata ve halk oyunlarına yansımasıdır. Azerbaycan’dan gelen ekiplerimizin burada büyük bir sevgiyle karşılanması bizleri son derece mutlu etmiştir. Artvin ve Şavşat ile Azerbaycan arasında tarihî ve kültürel bağlar bulunmaktadır. Bu bağları turizm, kültür, sanat ve ekonomik iş birlikleriyle daha da güçlendirmek istiyoruz. Misafirperverlikleri için Şavşat halkına ve organizasyonda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum.”

AV. GÖKHAN ATILGAN: “GURBET İLE SILA ARASINDAKİ EN GÜÇLÜ KÖPRÜ KÜLTÜRÜMÜZDÜR”

ARTKAFKON Genel Başkanı Av. Gökhan Atılgan, federasyonlar ve derneklerin kültürün yaşatılmasında önemli sorumluluk taşıdığını belirtti.

Atılgan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan binlerce Artvinli ve Şavşatlı hemşehrimiz memleketlerine dönmüş, aynı horon halkasında buluşmuştur. Gurbet ile sıla arasındaki en güçlü köprü kültürümüzdür. Bizler dernekler ve federasyonlar olarak bu köprüyü güçlendirmekle sorumluyuz. Gençlerimizin Şavşat’ı yalnızca büyüklerinden dinlemelerini değil, gelip bu toprakları görmelerini ve kültürlerini yaşamalarını istiyoruz. Bu festival hemşehrilerimizi bir araya getirdiği gibi Şavşat’ın ekonomik ve turistik gelişimine de katkı sunmaktadır. Başta Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

ŞAHİN ALTUN: “BİZİ BİR ARADA TUTAN EN GÜÇLÜ DUYGU MEMLEKET SEVGİSİDİR”

Artvin Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Şahin Altun, festivalin sivil toplum kuruluşları açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Altun şöyle konuştu:

“Türkiye’nin neresinde yaşarsak yaşayalım, bizi bir arada tutan en güçlü duygu memleket sevgisidir. Bugün burada Bursa’dan, İstanbul’dan, İnegöl’den ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen hemşehrilerimizi görmek büyük bir mutluluktur. Festivaller yalnızca eğlence değildir. Bu organizasyonlar kültürün, dayanışmanın ve hemşehrilik bilincinin güçlendiği alanlardır. Bizler de federasyon olarak Şavşat’ın tanıtımına, kültürünün yaşatılmasına ve gençlerin memleketleriyle bağ kurmasına destek olmaya devam edeceğiz.”

ABDULLAH GÜNDÜZ: “ŞAVŞAT’IN TANITIMI ORTAK BİR MEMLEKET GÖREVİDİR”

AB Grup ve Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Gündüz, Şavşat’ın sahip olduğu değerlerin daha geniş çevrelere tanıtılması gerektiğini söyledi.

Gündüz konuşmasında şöyle dedi:

“Şavşat yalnızca Artvin’in değil, Türkiye’nin önemli doğa ve kültür merkezlerinden biridir. Bu güzelliklerin tanıtılması, korunması ve ekonomik değere dönüştürülmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve kamu kurumları birlikte hareket ettiği takdirde Şavşat’ın turizmden çok daha büyük pay alacağına inanıyorum. Festivalin böylesine yoğun bir katılımla gerçekleştirilmesi, ilçemizin sahip olduğu güçlü potansiyeli ortaya koymuştur. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum.”

YUNUS ALPAY KÜÇÜK: “BURSA’DAN ŞAVŞAT’A GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDUK”

Bursa Şavşatlılar Derneği Başkanı Yunus Alpay Küçük, Bursa’da yaşayan Şavşatlıların festivale büyük bir özlemle katıldığını belirtti.

Küçük şöyle konuştu:

“Bursa’da yaşayan hemşehrilerimiz için Şavşat her zaman kalbimizin en özel yerindedir. Bizler Bursa’dan buraya yalnızca bir festivale katılmaya gelmedik. Çocukluğumuza, köylerimize, yaylalarımıza ve hatıralarımıza geldik. Bu festival memleketinden uzakta yaşayan insanlarımıza büyük bir moral ve mutluluk vermiştir. Bursa’dan Şavşat’a kurduğumuz gönül köprüsünü gençlerimizle birlikte daha da güçlendireceğiz.”

EMİN DÜNDAR: “KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİNİ ORTAK PROJELERLE BÜYÜTECEĞİZ”

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, iki belediye arasındaki iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

Dündar şöyle konuştu:

“İnegöl ve Şavşat arasında çok güçlü bir insan ve kültür bağı bulunmaktadır. Bu bağı belediyelerimiz arasında geliştirilecek kültürel, sosyal ve ekonomik projelerle daha ileriye taşımak istiyoruz. Özellikle gençlik faaliyetleri, gastronomi, turizm tanıtımı ve yerel üretim konularında ortak çalışmalar yapılabileceğine inanıyoruz. Şavşat’ta gördüğümüz bu misafirperverlik ve birlik ortamı bizleri son derece mutlu etmiştir.”

HAFIZ YILMAZ: “BU BAŞARI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BÜYÜK BİR EKİBİN ESERİDİR”

Şavşat Belediye Başkan Yardımcısı Hafız Yılmaz, festivalin hazırlık sürecinde büyük bir ekip çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Yılmaz şöyle konuştu:

“Bu ölçekte bir organizasyonun arkasında aylar süren hazırlık, planlama ve büyük bir emek bulunmaktadır. Belediye çalışanlarımız günlerdir gece gündüz demeden sahada görev yaptılar. Temizlikten ulaşıma, sahne düzeninden misafirlerin ağırlanmasına kadar her noktada büyük bir özveri gösterildi. Bugün ortaya çıkan bu güzel tablo, bütün çalışma arkadaşlarımızın ortak başarısıdır. Şavşat’a yakışır bir festival gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

AHMET SİNAN ÖZTÜRK: “KÖYLERİMİZİN ÜRÜNLERİ EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞMELİDİR”

İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Sinan Öztürk, festivalin kırsal kalkınmaya katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Öztürk şöyle konuştu:

“Şavşat’ın köylerinde üretilen bal, peynir, tereyağı, yöresel otlar ve el emeği ürünleri büyük bir değerdir. Bu ürünlerin festivaller aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılması, köylümüzün ve üreticimizin ekonomik olarak güçlenmesini sağlayacaktır. Kültürel etkinlikleri kırsal kalkınma projeleriyle desteklediğimiz takdirde Şavşat’ın geleceğine önemli katkılar sunabiliriz.”

MURAT AYDIN: “ŞAVŞAT’IN KÜLTÜRÜNÜ İNEGÖL’DE DE YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İnegöl Belediye Meclisi Üyesi Murat Aydın, Şavşatlıların İnegöl’ün sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Aydın şöyle konuştu:

“İnegöl’de yaşayan Şavşatlı hemşehrilerimiz kültürlerini, geleneklerini ve memleket sevgilerini her zaman yaşatmaktadır. Bugün burada bulunmak, aynı kültürün kaynağında yeniden buluşmak bizler için çok değerlidir. Şavşat’ın kültürünü İnegöl’de de yaşatmaya ve iki şehir arasındaki kardeşliği güçlendirmeye devam edeceğiz.”

YARIŞMALAR FESTİVALE RENK KATTI

Festivalin ikinci gününde gerçekleştirilen yarışmalar vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Buzağı yarışmasında yörede yetiştirilen hayvanlar jüri karşısına çıkarken, üreticilere çeşitli ödüller takdim edildi. Yöresel yemek yarışmasında Şavşat mutfağının birbirinden özel lezzetleri yarıştı. Kadınların büyük emeklerle hazırladığı yöresel yemekler gastronomi şefleri tarafından değerlendirildi. Kete yeme yarışması, atletizm müsabakaları, balon futbolu ve şiir yarışması da vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

GÜREŞLER NEFES KESTİ

Festival kapsamında gerçekleştirilen geleneksel güreş müsabakalarına da ilgi büyük oldu. Kıran kırana geçen karşılaşmalarda sporcular üstünlük sağlayabilmek için büyük mücadele verdi. Er meydanındaki karşılaşmalar, festival alanını dolduran binlerce kişi tarafından heyecanla takip edildi.

SANATÇILAR SAHARA’YI COŞTURDU

Festivalin ikinci gününde sanatçılar Armağan Ekinci, Erkan Ergezer, Pınar Yıldız, Gökhan Birben ve Öykü Gürman sahne aldı. Sanatçılar sevilen eserlerini on binlerce kişiyle birlikte seslendirdi. Özellikle yöresel türküler sırasında vatandaşlar uzun horon halkaları oluşturdu. Gece saatlerinde gerçekleştirilen havai fişek gösterisiyle Sahara’nın gökyüzü renklenirken festival coşkusu daha da arttı. Program, gece geç saatlere kadar davul-zurna, tulum, akordeon, horon ve halaylarla devam etti.

ÜÇÜNCÜ GÜNDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Festivalin üçüncü gününde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Sanatçılar Mehmet Yılmaz, Metin Temiz, Pınar Çelik, Ümit Karabiber, Eren Tekin, Nahit Akdemir, Zafer Tekgümüş ve DJ Kerem sahne alarak festivalin son gününe renk kattı. Vatandaşlar sanatçıların seslendirdiği yöresel eserler eşliğinde yeniden horon ve halay halkaları oluşturdu.

ŞAVŞAT MUTFAĞINDAN YENİ BİR LEZZET DOĞDU

Festival kapsamında Şavşat’a gelen gastronomi şefleri, yöresel yemek yarışmasında hazırlanan yemeklerin tamamını başarılı buldu. Şefler, yarışma kuralları gereği birinci, ikinci ve üçüncü yemeğin belirlenmesi gerektiğini ancak tüm katılımcıların çok büyük emek ortaya koyduğunu ifade etti. Şavşat’ın bitki çeşitliliğinden etkilenen şefler, ısırgan otu, yöreye özgü kımı turşusu, yoğurt ve çeşitli yerel ürünleri bir araya getirerek Şavşat’a özgü yeni bir çorba hazırladı. Hazırlanan çorba festival alanındaki vatandaşlara ikram edildi.

KEREM ŞEF: “ŞAVŞAT BİR GASTRONOMİ HAZİNESİDİR”

Gastronomi ekibinin başında yer alan Kerem Şef, Şavşat mutfağının Türkiye çapında markalaşabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kerem Şef şöyle konuştu:

“Şavşat’a gelirken doğal güzellikleriyle karşılaşacağımızı biliyorduk. Ancak burada gördüğümüz ürün çeşitliliği ve mutfak kültürü beklentilerimizin çok üzerinde çıktı. Şavşat’ın kendine özgü çok özel bitkileri, baharatları, süt ürünleri, turşuları ve geleneksel yemekleri var. Yapılan yemek yarışmasında bütün ürünleri büyük bir beğeniyle tattık. Elbette bu bir yarışmaydı ve derece belirlemek zorundaydık. Ancak bizim gözümüzde bu yemekleri hazırlayan herkes çok değerli bir iş yaptı. Isırgan otu, kımı turşusu, yoğurt ve farklı yöresel ürünleri kullanarak Şavşat’a özgü yeni bir çorba hazırladık. Bu çalışma bize gösterdi ki Şavşat mutfağı yeniliğe açık olduğu kadar köklerine de son derece bağlıdır. Şavşat, doğru tanıtım ve markalaşma çalışmalarıyla Türkiye’nin önemli gastronomi duraklarından biri olabilir. Buradaki kadın üreticilerin ve yerel işletmelerin desteklenmesi gerekir. Çünkü mutfağın gerçek sahipleri, bu tarifleri kuşaktan kuşağa aktaran Şavşatlı kadınlardır.”

GASTRONOMİ ŞEFLERİ: “ŞAVŞAT’IN HER OTU, HER ÜRÜNÜ AYRI BİR DEĞER”

Gastronomi ekibinde yer alan şefler de Şavşat’ın doğası kadar mutfak kültürünün de etkileyici olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şavşat’ın dağlarında ve yaylalarında yetişen her ot, mutfağa kazandırılabilecek ayrı bir değerdir. Buradaki yoğurt, peynir, tereyağı, turşular ve yöresel baharatlar çok özel bir lezzet karakterine sahiptir. Bu ürünlerin doğru tariflerle, hijyenik üretimle ve güçlü bir tanıtımla Türkiye’nin seçkin restoranlarında yer alması mümkündür. Şavşat mutfağının geleceği çok parlaktır. Bu değerin korunması ve genç kuşaklara aktarılması gerekir.”

ALPEREN CELEPCİ: “60 BİN KİŞİYLE HUZUR İÇERİSİNDE BİR FESTİVAL GERÇEKLEŞTİRDİK”

Festivalin tamamlanmasının ardından değerlendirmede bulunan Şavşat Kaymakamı Alperen Celepci, organizasyon süresince herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamasının büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Celepci şöyle konuştu:

“Üç gün boyunca çok güzel, çok renkli ve Şavşat’a yakışır bir festival gerçekleştirdik. Yaklaşık 60 bin kişinin bir araya geldiği bir organizasyonun hiçbir önemli taşkınlık, güvenlik sorunu veya olumsuzluk yaşanmadan tamamlanması kolay değildir. Bu başarı yalnızca bir kurumun değil, bütün Şavşat’ın başarısıdır. Belediyemiz, kaymakamlığımız, jandarmamız, emniyetimiz, sağlık ekiplerimiz, itfaiyemiz, kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir. Festival alanına gelen on binlerce vatandaşımız da Şavşat’ın sakinliğine ve kültürüne yakışır bir davranış sergilemiştir. Kazasız, belasız, huzur ve kardeşlik içerisinde bir festivali tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katkısı bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

DURMUŞ AYDIN: “BU BAŞARIYI ŞAVŞAT HALKIYLA BİRLİKTE ELDE ETTİK”

Festival sonunda değerlendirme yapan Belediye Başkanı Durmuş Aydın, hedefledikleri katılım sayısına ulaştıklarını ve Şavşat’ın bölgenin en büyük festivallerinden birini gerçekleştirdiğini söyledi.

Aydın, belediye çalışanlarının tamamını sahneye davet ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Aydın şöyle konuştu:

“Üç gün boyunca Şavşat’ta kardeşlik, barış, birlik ve beraberlik hâkim oldu. Sahara Milli Parkı’nda yaklaşık 60 bin insanımızı ağırladık. Buna rağmen herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmadı. Geçen yıl yaklaşık 30-35 bin olan katılımı bu yıl iki katına çıkarmayı hedeflemiştik. Bugün büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki hedefimize ulaştık. Ancak bu başarı yalnızca belediye başkanının başarısı değildir. Bu başarı Şavşat halkının, kamu kurumlarımızın, sponsorlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve gece gündüz çalışan belediye personelimizin başarısıdır. Günlerdir ailelerinden, evlerinden ve dinlenme zamanlarından fedakârlık ederek çalışan bütün personelimi sahneye davet ediyorum. Bu alkış en çok onların hakkıdır. Festivalimize katılan Artvin Valimiz Sayın Dr. Turan Ergün’e, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, Cumhurbaşkanı Başdanışmanımıza, Azerbaycan Başkonsolosumuza, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, sanatçılarımıza, gastronomi şeflerimize, güvenlik ve sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm ise Şavşat halkınadır. Sizler bu festivale sahip çıktınız, misafirlerimizi ağırladınız ve ilçemizin adını Türkiye’ye duyurdunuz. Biz birlikte güçlüyüz. Birlikte çalışmaya ve Şavşat’ı geleceğe taşımaya devam edeceğiz.”

SON HORONDA HERKES AYNI HALKADA BULUŞTU

Belediye çalışanlarının sahneye davet edilmesinin ardından protokol üyeleri, sanatçılar, festival görevlileri ve vatandaşlar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra alanı dolduran binlerce kişi aynı horon ve halay halkasında buluştu. Üç gün süren festival; davul, zurna, tulum ve akordeon ezgileri eşliğinde sona erdi. Sahara’da kurulan son horon halkası, festivalin birlik ve beraberlik mesajını bir kez daha ortaya koydu.

ŞAVŞAT’TAN TÜRKİYE’YE KARDEŞLİK MESAJI

1. Uluslararası Sahara Kültür, Sanat ve Folklor Festivali geride yalnızca renkli görüntüler bırakmadı. Festival; gurbetle sılayı, gençlerle yaşlıları, şehirlerle köyleri, Türkiye ile dost ve kardeş ülkeleri aynı meydanda buluşturdu. Yaklaşık 2 bin rakımlı Sahara Yaylası’nda 60 bin kişinin kurduğu dev horon halkası, Şavşat’tan bütün Türkiye’ye verilen güçlü bir kardeşlik mesajına dönüştü. Üç gün boyunca Şavşat’ta farklı sesler aynı türküde, farklı eller aynı horonda, binlerce yürek aynı memleket sevgisinde birleşti. Sahara’nın dağlarından yükselen horon sesi bir kez daha gösterdi ki Şavşat’ın en büyük gücü doğası kadar insanı, insanının en büyük gücü ise birlik ve beraberliğidir.