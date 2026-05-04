Bölgesel Amatör Lig’de oynanan Kurtalanspor-Şırnak Petrolspor mücadelesine ilişkin ortaya atılan iddialar, yargı makamlarını harekete geçirdi.

Başsavcılıktan yapılan duyuruda, söz konusu karşılaşmaya dair iddialar doğrultusunda resen soruşturma açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden iki takım arasındaki müsabakada sonucu etkileyebilecek nitelikte usulsüzlük yapıldığı yönünde iddiaların gündeme gelmesi ve bazı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldığı, sürecin devam ettiği bildirildi.

NE YAŞANDI?

Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 4-1 geriye düştüğü mücadeleyi 5-4 kazanmıştı.

Müsabaka sırasında Şırnak Petrolspor kulüp başkanının saha kenarına gelerek teknik heyetle görüşme yaptığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Söz konusu kişinin, Kurtalanspor’un 72. dakikadan sonra bulduğu goller öncesinde saha kenarına indiği ve teknik ekip ile temas kurduğu öne sürüldü.