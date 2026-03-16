İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 2024 yılında Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Kazaya neden olduğu iddia edilen Timur Cihantimur hakkında hazırlanan iddianamede talep edilen ceza ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay sırasında 17 yaşında olan Timur Cihantimur’un “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçunu işlediği değerlendirildi.

Savcılık, Cihantimur’un yüksek hızla araç kullanması ve kazanın sonuçlarını dikkate alarak alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını talep etti. Bu kapsamda şüpheli hakkında 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

VERİLEBİLECEK HAPİS CEZASI 12 YILI AŞAMAYACAK

Şüphelinin suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezada indirim uygulanabileceği, bu nedenle verilebilecek hapis cezasının 12 yılı aşamayacağı belirtildi.

Öte yandan iddianamede, kazada yaralanan Süleyman Keçici ve Hasan Topal’a yönelik “taksirle yaralama” suçuna ilişkin olarak, yaralanmaların basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olduğu ve müştekilerin şikayetçi olmaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Ayrıca Timur Cihantimur hakkında daha önce çıkarılan yakalama kararının da devam etmesi talep edildi.