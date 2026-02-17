Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen bilgilendirme programında, son dönemde yaygınlaşan banka hesabı ve IBAN kiralama yöntemleriyle işlenen dolandırıcılık suçlarına dikkat çekildi. Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen seminere yargı mensupları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda konuşan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, organize suç yapılarının özellikle gençleri hedef aldığını belirterek, dijital ortam üzerinden işlenen dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarına karşı erken farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz ise “kolay para” vaatlerine karşı öğrencileri uyardı. IBAN veya banka hesabı karşılığında para teklif eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, bu tür tekliflerin çoğunlukla dolandırıcılık bağlantılı olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Savcısı Tolga Özcan da banka hesaplarının ve kart bilgilerinin üçüncü kişilere kullandırılmasının ciddi hukuki sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Özcan, hesap sahiplerinin “arkadaşım istedi” veya “tanıdık yönlendirdi” şeklindeki savunmalarının sorumluluğu ortadan kaldırmadığını belirterek, hesabını kullandıran kişilerin soruşturma dosyasında şüpheli konumuna düşebileceğini söyledi.

Bilişim Suçları Bürosu’ndan Cumhuriyet Savcısı Ercan Akın ise son üç yılda binlerce benzer dosya incelendiğini aktararak, bu suçların sabıka kaydına işlendiğini ve ileride iş hayatını olumsuz etkileyebileceğini hatırlattı.

Seminerde ayrıca “faizsiz kredi”, “görev yap para kazan” gibi internet ilanlarıyla kişisel verilerin ele geçirilebildiği, mobil bankacılık bilgilerinin talep edildiği ve hesapların suç gelirlerinin transferinde kullanılabildiği uyarısı yapıldı. Yetkililer, vatandaşların şüpheli linklere tıklamaması ve hesap bilgilerini kimseyle paylaşmaması gerektiğini vurguladı.