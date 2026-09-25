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Kaynak: Haber Merkezi

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kamuoyunda tartışılan fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Daha önce de fon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sayan, bu kez kendi siyasi çevresine yönelik mesajlar verdi.

“BİRİLERİNİN ADINIZI AÇIKLAMASINI BEKLEMEYİN”

Sayan, fon yolsuzluğuna karışmış kişilerin bulunması halinde herhangi bir açıklamayı beklemeden sorumluluk almaları gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

“İçimizde fon yolsuzluğuna bulaşmış arkadaşlarımız varsa, lütfen gereğini yapsın! Birilerinin çıkıp adınızı açıklamasını beklemeyin. Siyaseti bırakın, milletten özür dileyin ve gereğini kendiniz yapın.”

“MİLLET BİZE İNANMAZ”

Sayan, kendi siyasi çevrelerindeki yanlışlara karşı tavır alınmadığı takdirde Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen eleştirilerin karşılık bulmayacağını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Aksi takdirde Ekrem İmamoğlu’na yönelttiğimiz eleştiriler havada kalır. Kendi içimizdeki yanlışlara göz yumup başkasını eleştirirsek millet bize inanmaz. Önce kendi içimizdeki ‘Ekremleri’ temizlemeliyiz ki Ekrem İmamoğlu’na yönelttiğimiz eleştirilerin bir karşılığı olsun.”

“KİM OLURSA OLSUN GEREĞİNİ YAPMALIDIR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da değinen Sayan, “Yüzyılda bir yetişen Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere, şahsi çıkarlarınız ve yanlış ilişkileriniz yüzünden zarar verme hakkınız yoktur” ifadelerini kullandı.

Sayan açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu ülkenin garibanının, işçisinin, emeklisinin, küçük yatırımcısının alın teri ve yılların birikimi üzerinden hiç kimsenin siyaset yapma, servet edinme veya güç devşirme lüksü yoktur. Kim bu işlere bulaşmışsa, kim olursa olsun gereğini yapmalıdır. Çünkü başkasından hesap sorabilmenin ilk şartı, önce kendi içimizde hesabı temiz tutmaktır.”