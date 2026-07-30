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Kaynak: Haber Merkezi

AK Partili Savcı Sayan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaşarak yıllar önce verdiği bir sözü yerine getirdiğini duyurdu. Sayan, CHP'de siyaset yaptığı döneme ilişkin 18 yıllık bir olayı hatırlatarak, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın partiden istifa etmesi üzerine kurban kesip ilgili bir kuruma bağışladığını açıkladı.

Paylaştığı videoda 2008 yılına giden Sayan, o dönem CHP Genel Merkez yönetiminde görev yaparken tanık olduğu bir olayı anlattı. 2008 yılının Mayıs ayında Mustafa Ünal isimli yaşlı bir partilinin Hacca gitmek için Önder Sav’dan helallik istediğini belirten Sayan, Sav'ın gösterdiği tepkinin o dönem büyük infial yarattığını söyledi.

Sayan, yaşanan süreci şu sözlerle aktardı:

"O gün bir partilimiz Hacca gitmek istiyor ve Önder Sav'dan helallik istiyor. Önder Sav ise kendisine 'Araplara para yedirme, boşuna gitme. Muhammed seni orada bırakmaz, ayağından tutar, seninle uğraşamam' cevabını veriyor. Bunun üzerine hepimiz rencide olmuştuk. Türkiye genelinde büyük bir infial yaşandı, Diyarbakır'daki MYK toplantımızda protestolarla karşılaştık."

'18 YIL ÖNCE ALLAH'A SÖZ VERMİŞTİM'

O günlerde genç bir siyasetçi olarak bu durum karşısında adak adadığını belirten Sayan, Önder Sav'ın CHP'den ayrıldığı günü işaret ederek kurban kestiğini duyurdu.

Siyasete şu an AK Parti çatısı altında devam ettiğini hatırlatan Savcı Sayan, açıklamasında o gün bir adak adadığını ve CHP’nin Önder Sav’dan kurtulması halinde kurban keseceğine dair Allah’a söz verdiğini belirtti.

Önder Sav’ın partiden istifa ettiğini öğrenince adağını yerine getirmek için kurbanı alıp ilgili kuruma bağışladığını ifade eden Sayan, bugün AK Parti’de siyaset yapıyor olmasının Allah’a verdiği bu sözü etkilemeyeceğini vurguladı.

Videoyu "Allah herkese verdiği sözü yerine getirmeyi nasip etsin" temennisiyle sonlandıran Sayan’ın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DENİZ BAYKAL'IN ARKASINDAN AĞLADI, AK PARTİ'YE GEÇTİ

Siyasete küçük yaşta CHP teşkilatlarında başlayan Savcı Sayan, 2011 yılındaki kaset kumpası sonucu istifa etmek zorunda kalan Deniz Baykal’ın istifa açıklamasını yaşlı gözlerle izlerken objektiflere takılmasıyla akıllarda yer etmişti.

Sayan 2019'da ise AKP'den Ağrı Belediye Başkanlığı için aday oldu ve kazandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye siyaset tarihinin en çok tartışılan ve yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen polemiklerinden biri 2008 yılının Mayıs ayında yaşandı. Dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bir partiliyle girdiği diyalog Türkiye gündemine oturmuştu.

MAKAM ODASINDAKİ SÜRPRİZ DİYALOG

17 Mayıs 2008 tarihinde Elmadağ İlçe Başkanlığı ve Belediye ziyareti sırasında gerçekleşen olayda, CHP üyesi olan 72 yaşındaki Mustafa Ünal, Önder Sav’ın yanına yaklaşarak Hacca gitme niyetini dile getirdi. Ünal’ın "Hacıya niyetlendim" sözleri üzerine Önder Sav, "Boş ver, Araplara para kaptırma" karşılığını verdi. Aralarındaki sohbet, Ünal’ın yaşını hatırlatarak "Bir ayağım çukurda" demesiyle devam etti. Sav'ın ise buna karşılık sarf ettiği "Bakarsın orada Muhammed seni bırakmaz, buraya göndermez" ifadeleri salondaki kameralar tarafından anbean kaydedilerek kısa sürede ulusal medyanın gündemine oturdu.

HUKUKİ SÜREÇ

Olay yalnızca siyasi alanda kalmayarak adli makamları da harekete geçirdi. Yapılan suç duyurularının ardından Elmadağ Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili inceleme başlattı. Hazırlanan iddianamede Önder Sav’ın kullandığı ifadelerin "Dini değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu belirtilerek hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık, tamamına yakını Müslüman olan bir toplumda bu tür konuşmaların kamu barışını bozabilecek nitelikte olduğunu vurguladı.

SİYASİ HAFİZADAKİ YERİ

Önder Sav, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve espri mahiyetinde takılmaktan ibaret olduğunu savunsa da bu olay Türk siyasi tarihine din-siyaset ilişkileri ve CHP’nin toplumsal algısı açısından kırılma noktalarından biri olarak kazındı.