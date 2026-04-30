MABEL MATİZ’E "PERPERİŞAN" DAVASINDA HAPİS İSTEMİ

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, gerçek adıyla Fatih Karaca, yayınladığı "Perperişan" isimli şarkısının sözleri nedeniyle yargılandığı davada kritik bir eşiğe geldi. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasında, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak sanatçının cezalandırılmasını talep etti.

SAVCILIK MÜTALAASI: CİNSEL BİRLEŞME BETİMLEMESİ VAR

Savcılık tarafından hazırlanan mütalaada, şarkı sözlerine yönelik oldukça sert ifadeler yer aldı. Şarkının içeriğinde "metafor birleşmeye yönelik betimlemeler yapıldığı" ve "genel ahlaka aykırı" bir tutum sergilendiği iddia edildi. Savcı, şarkıdaki bedensel ve ruhsal metaforların "erotik çağrışımlar" içerdiğini ve "cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik ettiğini" öne sürerek suç unsuru oluştuğunu savundu.

"DİJİTAL PLATFORMLARDA ÇOCUKLAR İÇİN RİSK"

Mütalaanın bir diğer dikkat çekici noktası ise dijital platformlardaki erişilebilirlik oldu. Şarkının YouTube ve Spotify gibi platformlarda herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın yayında olduğunu belirten savcılık, bu durumun çocukların gelişiminde "zararlı etkiler" doğurabileceğini ileri sürdü.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianameye göre Mabel Matiz, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde yer alan “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla yargılanıyor. Savcı, mütalaasında sanatçının bu madde kapsamında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

GÖZLER 8 MAYIS’TAKİ KARAR DURUŞMASINDA

Sanatçının katılmadığı duruşmada, savunma avukatları savcılık mütalaasına karşı detaylı beyanda bulunmak üzere ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, savunmanın hazırlanması için duruşmayı 8 Mayıs günü saat 11.00’e erteledi.