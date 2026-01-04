Esad rejimi zamanında Suriye’yi terk edip Türkiye’ye kaçan ve AKP iktidarı tarafından sığınmacı kategorisinde gösterilerek Türkiye’de yaşamaya devam eden bazı Suriyeli vatandaşlar, İstanbul’daki atış poligonlarında atış talimi yapıyor.

Özellikle Suriyelilerin yaşadığı ilçelerdeki poligonlarda görülen sığınmacılarınİ savaştan kaçıp, Türkiye’de ellerine silah alıp, atış poligonlarında atış talimi yapmaları akıllarda soru işareti bırakıyor.

SURİYELİLER ATIŞ POLİGONLARINI MESKEN TUTUYOR

Gazeteci Yılmaz Özdil’in konuya ilişkin 2024 yılında yaptığı paylaşım ise yeniden gündem oldu. Özdil, yaklaşık 2 sene önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Suriyeli sığınmacıların İstanbul’daki atış poligonlarını mesken tuttuğunu ve kendileri hakkında ise herhangi bir denetim yapılmadığını açıklamıştı.

"KAÇTIKLARI ÜLKEDE NEDEN ATIŞ TALİMİ YAPARLAR YA?"

Bazı taksicilerin, atış poligonu işletmecileriyle anlaşıp, Suriyeli sığınmacıları müşteri olarak getirdiklerini, ve getirdiği müşteri başına komisyon aldıklarını açıklayan Özdil, “Kendi ülkesinde savaş var diye kaçan Suriyeliler, kaçtıkları ülkede neden atış talimi yapar ya? Kimse merak etmiyor mu?” diyerek isyan etmişti.

Özdil yaptığı paylaşımda şunları söylemişti,

“İstanbul’daki atış poligonlarına gidin lütfen. Ben gidip görüyorum. Atış poligonları tıklım tıklım Suriyeli dolu” diyen Özdil, “İşini düzgün yapan işletmeleri tenzih ederim. Ama özellikle Suriyelilerin yaşadığı ilçelerdeki atış poligonları Suriyeli dolu. Kimin silah ruhsatı alabileceğine, kimin silah taşıyabileceğine karar veren İstanbul Valiliği mesela. Bu atış poligonlarına doluşan Suriyelilerin gerçek kimliklerini kontrol ediyor mu? Müşteri getiren taksilere komisyon veren poligonlar var. Taksiciler bile biliyor kimlerin geldiğini. Bunların ikametgah adresi kontrol ediliyor mu? Kendi ülkesinde savaş var diye kaçan Suriyeliler. Ya kaçtıkları ülkede neden atış talimi yapar ya? Kimse merak etmiyor mu? Savaş var diye kaçıp gelmiş ama ülkemizde atış talimi yapıyor”