İran Tudeh Partisi, İsrail Komünist Partisi (Maki) ve ABD Komünist Partisi (CPUSA), ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin ortak bir bildiri yayımladı.

Açıklamada, 28 Şubat’tan bu yana devam eden saldırıların bölgeyi daha büyük bir savaşa ve yeni sivil kayıplara sürüklediği ifade edildi.

Bildiride, saldırıların İran’da ABD ve İsrail’e bağlı bir yönetim oluşturmayı hedeflediği ileri sürülerek bunun halkların egemenliğine ve kendi kaderini tayin hakkına aykırı olduğu savunuldu.

'REJİM DEĞİŞİKLİĞİ PLANLARINA TEPKİ'

Açıklamada, ABD yönetiminin farklı bölgelerde “rejim değişikliği” hedefi taşıyan politikalarının uluslararası hukuku zedelediği öne sürüldü. Bu tür müdahalelerin halkların bağımsızlığına ve onuruna yönelik bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Bildiride ayrıca Filistin, Irak, Libya, Suriye, Sudan ve Lübnan gibi ülkelerde yaşanan çatışmaların, dış müdahalelerin bölge halkları üzerindeki etkisini gösterdiği ifade edildi.

'KURTULUŞ HALKLARIN MÜCADELESİYLE MÜMKÜN'

Üç partinin ortak açıklamasında, otoriter yönetimlerden gerçek kurtuluşun dış müdahalelerle değil halkların kendi mücadelesiyle gerçekleşebileceği belirtildi. Açıklamada, “Gerçek değişim Washington veya Tel Aviv’den değil, halkların ve vatansever güçlerin eylemiyle gelebilir” ifadelerine yer verildi.

Bildirinin sonunda dünyadaki barış yanlısı ve ilerici güçlere, savaş politikalarına ve askeri saldırılara karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı.