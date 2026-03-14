ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaşı 15’inci güne girdi. İran, iki ülkenin saldırılarına bölgedeki ABD üslerini ve İsrail’in askeri hedeflerini vurarak karşılık veriyor.

Savaşın on beşinci gününde gelişmeleri İran basınından son dakika gelişmeleri tarafsız yayıncılık anlayışıyla Yeniçağ okurlarıyla buluşturuyoruz. İşte İran basınında çıkan haberler…

İRAN YENİ SALDIRI DALGASINI DUYURDU

İran ordusu, gece saatlerinde yaptığı açıklamada yeni saldırı dalgasını duyurdu. Saldırıda İsrail’in Celil, Golan, Hayfa bölgeleri ile bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığı bildirildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI: İRAN FÜZELERİNİN İSABET ORANI 2 KATINA ÇIKTI

Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Seyid Majid Musavi, son 48 saatte İran füzelerinin ABD ve İsrail hedeflerini isabetli şekilde vurma oranının iki katına çıktığını söyledi. Musavi, “Gökyüzü dev İran füzelerine kollarını açtı ve saldırganın cezalandırılması devam ediyor” dedi.

ABD VE İSRAİL’E SERT UYARI: ENERJİ ALTYAPISI HEDEF ALINIRSA…

İran Silahlı Kuvvetleri Merkez Karargâhı Hatemü’l Enbiya Sözcüsü, İran’ın enerji altyapısına yönelik olası saldırılara ilişkin sert bir uyarıda bulundu. Açıklamada, İran’ın enerji altyapısının hedef alınması halinde, bölgede Amerikan hissesi bulunan veya ABD ile iş birliği yapan petrol şirketlerine ait tüm petrol, enerji ve ekonomik altyapıların derhal hedef alınacağı ifade edildi.

