Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ölçekte yaşanan çatışmaların Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Hükümete yakın bir televizyon kanalına konuşan Şimşek, özellikle Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı’nda artan gerilimin küresel ticaret akışını sekteye uğrattığını ve bunun enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

'ENFLASYON RİSKİ SÖZ KONUSU'

Şimşek, “Hem Kızıldeniz hem Hürmüz'de ciddi sıkıntı var. Bu durum Asya'dan Avrupa'ya ve Avrupa'dan Asya'ya ulaşımı etkiliyor. Bu da küresel ticareti ve küresel enflasyonu etkiliyor. Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu.” sözleriyle risklere dikkat çekti.

Savaşın süresine bağlı olarak etkilerin değişebileceğini belirten Şimşek, kısa vadeli bir çatışma durumunda ekonomik etkilerin sınırlı kalabileceğini söyledi. “1-2 ay sürerse etkilerin kontrol edilebilir olduğunu düşünüyoruz ama daha uzun sürerse cari açık ve enflasyona etkilerinin olumsuz olma ihtimali var. Savaşın etkisini küçümsememek lazım ama bu etkiyi yönetiyoruz.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DOĞRUDAN ETKİLENİR

Geçmişte yaşanan İsrail-İran gerilimini hatırlatan Şimşek, Hürmüz Körfezi’nde yaşanabilecek olası bir kapanmanın enerji ve emtia ticareti üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini, bunun da Türkiye’ye doğrudan yansıyacağını vurguladı.

Ekonomi yönetiminin küresel şoklara karşı çeşitli önlemler aldığını belirten Şimşek, Merkez Bankası’nın döviz ve TL likiditesini dengelemek amacıyla önemli adımlar attığını söyledi. Bu kapsamda TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin devreye alındığını ifade etti.

BORSA İSTANBUL AÇIKLAMASI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun spekülatif hareketleri sınırlamak için tedbirler aldığını dile getiren Şimşek, Borsa İstanbul’da açığa satışın geçici olarak yasaklandığını ve işlem yoğunluğunu azaltmaya yönelik düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

EŞEL MOBİL

Enerji fiyatlarındaki yükselişe karşı eşel mobil sisteminin uygulandığını söyleyen Şimşek, bu sayede akaryakıt fiyatlarındaki artışın sınırlı tutulduğunu aktardı. “Eşel mobil sistemini uygulamasaydık bugün Ankara'da mazotun litresi 83 lira 10 kuruş olacaktı. Petrol fiyatlarındaki artışla bu seviyeye çıkacak olan fiyat, eşel mobil sayesinde şu an 67 lira 10 kuruş. Benzin de bugün 62 lira 30 kuruş seviyesinde. Bu sistemi devreye almasaydık 71 lira 11 kuruş olacaktı.” dedi.

Bu uygulamanın bütçeye önemli bir yük getirdiğini belirten Şimşek, sistemin geçici olduğunu ve savaşın kısa sürede sona ermesi beklentisiyle hayata geçirildiğini ifade etti.

'DAHA ÇOK CARİ AÇIK KONUSUNDA TEDİRGİNİM AMA...'

Şimşek, mevcut küresel gelişmelere rağmen enflasyonda düşüş trendinin süreceğini öngördüklerini belirterek, “Savaş nedeniyle ciddi bir şokla karşı karşıyayız. Geçici olacağı varsayımıyla söylüyorum, enflasyon bu sene düşmeye devam edecek. Daha çok cari açık konusunda tedirginim ama yine de yönetilebilir olacağını düşünüyorum.” açıklamasında bulundu.