Derin harekât sahasında dengeleri değiştirmesi beklenen bu sistem, modern savaş doktrinlerine güçlü bir yerli alternatif sunuyor.

Milli ve bağımsız savunma teknolojileri geliştirme vizyonuyla hareket eden STM, bugüne kadar kazandığı taktik ve otonom sistem tecrübesini artık stratejik boyuta taşıyor. Günümüz çatışma ortamlarında giderek daha belirleyici hale gelen uzun menzilli vurucu İHA konseptine odaklanan şirket, KUZGUN ile bu alanda iddialı bir çözüm ortaya koydu.

İlk tasarım süreci tamamlanan ve test uçuşlarını başarıyla gerçekleştiren KUZGUN’un görüntüleri de ilk kez paylaşıldı. Sistem, SAHA-2026 Savunma Fuarı kapsamında ilk kez geniş kitlelerle buluşacak.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, geliştirdikleri platformun stratejik önemine dikkat çekerek, küresel ve bölgesel krizlerin uzun menzilli, maliyet etkin vurucu sistemlerin savaş sahasındaki kritik rolünü açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. KUZGUN’un bu ihtiyaca cevap vermek üzere geliştirildiğini belirten Güleryüz, sistemin Türkiye’nin caydırıcılığını artırmayı hedeflediğini ifade etti.

1000 kilometrenin üzerindeki menzil kapasitesi ve yüksek etkili harp başlığıyla öne çıkan KUZGUN; komuta kontrol merkezleri, radar sistemleri ve hava savunma unsurları gibi kritik hedefleri otonom şekilde etkisiz hale getirebilecek kabiliyete sahip. Milli yazılımlarla donatılan sistem, elektronik harp koşullarına dayanıklı seyrüsefer altyapısı ve alçak irtifa uçuş yeteneği sayesinde zorlu coğrafyalarda dahi görev icra edebiliyor.

Adını doğadaki keskin zekâsı ve yüksek gözlem yeteneğiyle bilinen kuzgun kuşundan alan sistem, savaş sahasında sessiz ama etkili bir güç çarpanı olmayı amaçlıyor. Aerodinamik tasarımı sayesinde yüksek beka kabiliyeti sunan KUZGUN, pist gerektirmeden mobil kara platformları veya sabit lançerler üzerinden roket destekli kalkış gerçekleştirebiliyor. Bu özellik, sahada maksimum operasyonel esneklik sağlıyor.

6 saati aşan havada kalış süresiyle uzun mesafelerdeki hedeflere hızlı müdahale imkânı sunan sistem, yoğun GNSS karıştırmasının olduğu ortamlarda dahi görevini sürdürebiliyor. Karıştırmaya dayanıklı navigasyon mimarisi sayesinde önceden belirlenen rota üzerinden tamamen otonom şekilde ilerleyerek, GNSS destekli hassas dalış kabiliyetiyle hedefini nokta atışıyla vurabiliyor.

Yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki KUZGUN, yüksek hız ve güçlü mühimmat kombinasyonuyla stratejik operasyonların vazgeçilmez unsurlarından biri olmaya aday görünüyor.