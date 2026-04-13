ABD ile İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşta ateşkes umutları oldukça kırılgan bir hale geldi. ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanırken bugün ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı’nı ablukaya alması bekleniyor.

Savaşta başta Tahran olmak üzere İran’ın çeşitli kentlerine düzenlenen hava saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybederken aralarında okullar ve sağlık merkezlerinin de olduğu sivil yapılar yerle bir oldu.

Sosyal medyada gündem olan bir video İranlı sivillerin durumunu gözler önüne serdi. Gazetecilerin evini görüntülediği İranlı bir sivil, kendisini görüntüleyenlere buzdolabından çıkardığı meyveleri ikram etti. Görüntülenen evin ABD ve İsrail’in saldırıları nedeniyle harabe hale geldiği görüldü.

Gazeteci Ozan Gündoğdu söz konusu videoyu “Bu savaşta Doğu’nun elinde Batı’nın silahları yok belki ama Doğu halkları kapitalizme daha uzak ve bu yüzden insanlığa daha yakın. Videoda yıkılmış evini habercilere gösterirken buzdolabından meyve ikram eden bir İranlı’yı izleyeceksiniz” notuyla paylaştı.