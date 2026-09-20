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Şirketin bölgedeki bulut hizmetini besleyen altı veri merkezine düzenlenen füze ve drone saldırıları sonucunda, bazı müşterilere ait verilerin kalıcı olarak kaybolduğu açıklandı.

BAHREYN VE BAE'DEKİ SUNUCULAR AĞIR HASAR ALDI

İlk etapta saldırıların etkisini önemsiz göstermeye çalışan Amazon Web Services (AWS), Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki sunuculardan faydalanan kullanıcıların verilerini artık geri getiremeyeceğini kabul etmek zorunda kaldı. Şirket, yaşanan büyük veri kaybının ardından söz konusu bölgelerdeki sunucu altyapısını yenileyerek hizmetleri tekrar devreye sokmak için çalışmalarını sürdürüyor.

VERİ MERKEZLERİ SICAK SAVAŞLARIN YENİ HEDEFİ HALİNE GELDİ

Körfez’deki bu yıkım, orduların, istihbarat servislerinin ve yapay zeka sistemlerinin bağlı olduğu veri merkezlerinin askeri çatışmalarda doğrudan hedef haline geldiğini gösterdi. Bulut teknolojilerinin fiziksel donanımlara dayalı olduğuna dikkat çekilirken, başka bir bölgede yedeklenmeyen verilerin tesislerin yok edilmesiyle tamamen silinebildiği vurgulandı. Uzmanlar, teknoloji şirketlerinin gelecekte tesis konumu seçerken jeopolitik riskleri ve coğrafi yedekleme stratejilerini ön planda tutması gerektiğini belirtiyor.