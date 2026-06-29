Başrollerini Brad Pitt ve Marion Cotillard’ın paylaştığı II. Dünya Savaşı temalı casusluk filmi "Müttefik" (Allied), izleyicileri Casablanca’nın gizemli sokaklarından Londra’nın bombalanan caddelerine uzanan, güven ile şüphe arasında sıkışmış sarsıcı bir aşk hikayesine davet ediyor.
Savaşın gölgesinde bir aşk ve ihanet çemberi: "Müttefik"
Başrollerini Brad Pitt ve Marion Cotillard’ın paylaştığı II. Dünya Savaşı temalı casusluk filmi "Müttefik" (Allied), izleyicileri Casablanca’nın gizemli sokaklarından Londra’nın bombalanan caddelerine uzanan, güven ile şüphe arasında sıkışmış sarsıcı bir aşk hikayesine davet ediyor.Züleyha Öncü
Geleceğe Dönüş ve Forrest Gump gibi unutulmaz yapımlara imza atan Oscar ödüllü yönetmen Robert Zemeckis’in yönettiği, senaryosunu ise Steven Knight’ın kaleme aldığı "Müttefik", sinemaseverlere hem görsel bir şölen hem de derin bir psikolojik gerilim sunuyor.
Dönemin büyüleyici atmosferini ve savaşın acımasız yüzünü başarıyla yansıtan film, sinema dünyasında adından övgüyle söz ettirmeye devam ediyor.
Filmin konusu 1942 yılında, II. Dünya Savaşı’nın en hararetli döneminde başlıyor. Kanadalı istihbarat subayı Max Vatan (Brad Pitt) ve Fransız direniş savaşçısı Marianne Beausejour (Marion Cotillard), Casablanca’da Alman büyükelçisine yönelik ölümcül bir suikast operasyonu için bir araya gelir. Karı-koca rolü yaparak dahil oldukları bu tehlikeli görev sürecinde, aralarında kaçınılmaz ve tutkulu bir aşk filizlenir.
Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından Londra’ya yerleşen ikili, evlenip bir aile kurarak savaşın ortasında kendilerine mutlu bir yuva inşa eder.
Ancak bu huzurlu tablo, Max’in askeri üstlerinden aldığı şok edici bir istihbaratla altüst olur. Marianne’in aslında bir Nazi casusu olduğundan şüphelenilmektedir. Üstelik askeri prosedür gereği, eğer bu iddia doğruysa Max’in bizzat kendi elleriyle eşini infaz etmesi gerekmektedir.
Bu andan itibaren film, izleyiciyi "Aşk mı, yoksa vatana sadakat mi?" sorusuyla baş başa bırakan nefes kesici bir güven testine dönüştürür.
Kostüm tasarımları, etkileyici görselliği ve Brad Pitt ile Marion Cotillard arasındaki güçlü ekran uyumuyla dikkat çeken "Müttefik", klasik Hollywood sinemasının epik aşk ve casusluk hikayelerini modern bir dille yeniden canlandırıyor. Savaşın sadece cephede değil, insanın en mahrem alanında da nasıl yıkımlar yaratabileceğini gözler önüne seren yapım, izleyicide derin bir iz bırakıyor.