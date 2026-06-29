Savaşın gölgesinde bir aşk ve ihanet çemberi: "Müttefik"

Bu andan itibaren film, izleyiciyi "Aşk mı, yoksa vatana sadakat mi?" sorusuyla baş başa bırakan nefes kesici bir güven testine dönüştürür.

Kostüm tasarımları, etkileyici görselliği ve Brad Pitt ile Marion Cotillard arasındaki güçlü ekran uyumuyla dikkat çeken "Müttefik", klasik Hollywood sinemasının epik aşk ve casusluk hikayelerini modern bir dille yeniden canlandırıyor. Savaşın sadece cephede değil, insanın en mahrem alanında da nasıl yıkımlar yaratabileceğini gözler önüne seren yapım, izleyicide derin bir iz bırakıyor.