Orta Doğu’da devam eden gerilim, küresel ekonomide etkisini artırırken otomotiv sektörü de bu süreçten doğrudan etkilenmeye başladı.
Savaşın faturası otomobile çıktı: Zam sinyali geldi
Orta Doğu’daki gerilim ve artan maliyetler otomotiv sektörünü de etkiledi. Toyota Türkiye CEO’su, fiyat artışının kaçınılmaz olabileceğini açıkladı.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Artan enerji maliyetleri ve tedarik zincirindeki aksamalar, araç fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, yaptığı değerlendirmede maliyetlerin ciddi şekilde yükseldiğini belirterek, bu artışların araç fiyatlarına yansıtılmasının kaçınılmaz olabileceğini ifade etti.
Bozkurt, üreticilerin artan giderlerini distribütörlere yansıtmaya başladığını, bunun da nihai olarak tüketici fiyatlarına etki edeceğini vurguladı.
Küresel gelişmelerin satışları da olumsuz etkilediğini belirten Bozkurt, sektördeki belirsizliğin arttığına dikkat çekti.
Otomotiv sektöründe halihazırda devam eden çip krizi ve tedarik sorunlarına ek olarak jeopolitik gelişmelerin de maliyetleri yukarı çektiği ifade ediliyor.
Uzmanlara göre bu tablo, önümüzdeki dönemde araç fiyatlarında yeni artışları gündeme getirebilir.
Türkiye gibi yüksek vergi oranlarının bulunduğu pazarlarda, maliyet artışlarının daha belirgin hissedilmesi bekleniyor. Bu durum, yeni araç almayı planlayan tüketiciler açısından süreci daha zor hale getirebilir.