ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına kadar TL varlıklar 2026 yılının ilk iki ayını oldukça pozitif geçirdi. Borsa İstanbul endeksleri rekor seviyeler gördü, gram altın fiyatları küresel rüzgarla birlikte yükseldi. Ancak şubat sonu başlayan savaşla birlikte mart ayı, TL varlıklar için dalgalı ve satış ağırlıklı bir dönem oldu.

REEL KAYIPLARIN LİDERİ BANKACILIK VE HOLDİNGLER

Mart ayı enflasyonu beklentisi olan %2,35’i baz alarak yaptığı ilk çeyrek enflasyon tahmini %10,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu tahmine göre ilk çeyrek reel getiriler şöyle:

Bankacılık Endeksi: Nominal %5,73 kayıp : Reel kayıp %15’e yaklaştı (en çok kaybettiren temel endeks)

Holdingler Endeksi: Nominal %4,52 kayıp : Reel kayıp %13,6

Tekstil Endeksi: Nominal %1,6 getiri : Reel kayıp %10,95

Dolar/TL: Nominal %3,49 yükseliş : Reel kayıp %6,34

Gram Altın: Nominal %7,94 yükseliş : Reel kayıp %2,32

KOBİ Endeksi %5,34, Ulaştırma endeksi %5,23 ve Madencilik endeksi %4,73 nominal kayıpla yatırımcısına reel olarak çift haneli zarar yazdırdı. Öte yandan BİST 100 endeksi nominal %12,76 yükselişle %2,05 reel getiri sağladı ve pozitif bölgede kalmayı başardı.

İLK ÇEYREKTE EN ÇOK KAZANDIRANLAR

Aracı Kurumlar Endeksi: %44,88 reel getiri

Halka Arz Endeksi: %40,79 reel getiri

Teknoloji Endeksi: %25,20 reel getiri

MART AYINDA KAYIPLAR DAHA SERTLEŞTİ

Savaşın etkisiyle mart ayında kayıplar derinleşti:

Madencilik Endeksi: Nominal %26,45 düşüş : Reel kayıp %28,14 (martın en çok kaybettireni)

Bankacılık Endeksi: Nominal %23,14 düşüş : Reel kayıp %24,90

Gram Altın: Nominal %13,58 düşüş : Reel kayıp %15,56

BİST 100: Nominal %7,43 kayıp : Reel kayıp %9,56

Mart ayında da aracı kurumlar ve halka arz endeksleri en çok kazandıranlar olmaya devam etti.

DOLAR YATIRIMCISI DA REEL ZARARDA

Dolar/TL’nin ilk çeyrekteki %3,49’luk nominal yükselişi, %10,5 enflasyon karşısında yetersiz kaldı ve dolar yatırımcısı da %6,34 reel kayıp yaşadı.

YABANCI YATIRIMCI DURUMU

Yabancı yatırımcı, savaş öncesi dönemde güçlü alım yaptı.

Merkez Bankası verilerine göre:

Devlet tahvillerinde savaş öncesi 4 milyar 494,1 milyon dolar net alım

Hisse senedi piyasasında 2 milyar 414 milyon dolar net alım

Savaşın başlamasıyla tahvil tarafında net çıkışa geçen yabancı, hisse senedi tarafında ise 1 milyar 199 milyon dolar net alıcı pozisyonunu korudu (19 Mart itibarıyla).Mart ayı enflasyonu bu hafta cuma günü açıklanacak. Beklenti %2,35 seviyesinde.