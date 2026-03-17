ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 18 gündür devam ederken ekonomi çevrelerinde enflasyon endişeleri arttı. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması petrol sevkiyatında büyük sorunlara yol açarken bölgede çatışmaların sürmesi petrol üretimini de vurdu.

Piyasalar günlerdir dalgalı seyir izlerken Brent petrolün varili 100 doların üstünde kaldı. IMF Başkanı Georgieva geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada petrol fiyatlarındaki artışın yıl boyunca sürmesi durumunda küresel enflasyonun 40 puan artabileceğini söyledi.

Ekonomide beklenen karamsar tablo merkez bankaları tarafından da takip ediliyor. Savaşın uzaması durumunda enflasyonda yaşanabilecek artışın olası faiz artırımlarını tetikleyebileceği belirtiliyor.

İLK FAİZ HAMLESİ GELDİ

Ekonomi çevreleri durumu tedirginlikle takip ederken ilk faiz hamlesi geldi. Avustralya Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,10’a yükseltti. Böylece savaşın başından bu yana ilk kez bir merkez bankası faiz artırıma gitti.

Avustralya Merkez Bankası yaptığı açıklamada kararın gerekçesi olarak özellikle Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatları üzerindeki etkisini ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla artan küresel enflasyon baskılarını gösterdi.

BU YIL İKİNCİ DEFA FAİZİ ARTIRDILAR

Pandemi döneminde sıfıra yakın bir politika faizi uygulayan Avustralya Merkez Bankası, sonrasında enflasyon baskısı yüzünden faizleri hızla yüzde 4,35 seviyesine getirmiş. Geçen yıl faizi düşürmeye başlayan merkez bankası, enflasyonun tekrar canlanması üzerine iki yıldır ilk defa faizi geçen ay tekrar artırmıştı.

YENİ BİR FAİZ ARTIRIMI DALGASI TETİKLENİR Mİ?

Avustralya’dan gelen faiz artırımı kararının yeni bir faiz artırımı dalgasını tetikleyip tetiklemeyeceği merakla bekleniyor. Bugün en kritik karar ABD’den gelecek. Piyasalar bugün FED’in faizi sabit tutmasını ancak ‘şahin’ tonlu bir açıklama yapmasını bekliyor.

Ayrıca yarın Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere’de faiz kararını açıklayacak. Avrupa Merkez Bankası’nın savaş öncesi indirim yapması bekleniyordu. Ancak piyasalar son günlerde faiz artırımı ihtimalini fiyatlamaya başladı. İngiltere Merkez Bankası’nın ise faizi sabit tutarak indirim serisine son verebileceği konuşuluyor.

Cuma günü ise Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Son toplantıda faizde indirime giden Rusya’nın son gelişmeler sonrası faiz artırımına gidebileceği konuşuluyor.