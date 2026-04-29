Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, İran-İsrail savaşıyla başlayan küresel krizin Avrupa ekonomisi üzerindeki ağır bedelini açıkladı. Savaşın başlamasından bu yana geçen 2 aylık sürede, AB’nin fosil yakıt ithalat faturasının 27 milyar avrodan fazla arttığını belirten von der Leyen, "Bu, 4 yıl içindeki ikinci büyük enerji krizi. İthal enerjiye aşırı bağımlı kalamayız" uyarısında bulundu.

UKRAYNA’YA 90 MİLYAR AVROLUK DEV KREDİ

Von der Leyen, AB’nin Ukrayna’ya yönelik finansal desteğini yeni bir boyuta taşıdıklarını duyurdu. Toplamda 90 milyar avro tutarındaki kredinin 45 milyar avroluk ilk diliminin bu çeyrekte dağıtılacağını belirten Başkan, şu detayları paylaştı:

Savunma Önceliği: Kredinin üçte ikisi doğrudan Ukrayna’nın savunması için kullanılacak.

Dron Yatırımı: Paket kapsamında Ukrayna’da 6 milyar avro değerinde dron üretimi gerçekleştirilecek.

RUSYA’YA 20’NCİ YAPTIRIM PAKETİ: "DİJİTAL DEMİR PERDE"

Konuşmasında Rusya’ya yönelik 20’nci yaptırım paketinin kabul edildiğini anımsatan von der Leyen, Kremlin’in internet kısıtlamalarına değindi. Rus halkının bir kez daha dijital bir "demir perde" ardında yaşadığını ifade eden von der Leyen, "Tarih bize tüm duvarların sonunda yıkılacağını öğretti" dedi.

KALICI BARIŞIN ŞARTI: HÜRMÜZ VE NÜKLEER PROGRAM

Orta Doğu’daki çatışmaların sonuçlarının yıllarca sürebileceğine dikkat çeken von der Leyen, kalıcı bir barış anlaşması için AB’nin kırmızı çizgilerini çizdi:

Seyrüsefer Özgürlüğü: Hürmüz Boğazı’nda geçiş ücreti alınmadan tam ve kalıcı seyrüseferin sağlanması.

Nükleer Kısıtlama: Barış anlaşmasının mutlaka İran’ın nükleer ve balistik füze programını kapsaması.

YAKIT REZERVLERİNDE GÜÇLÜ KOORDİNASYON

Enerji krizine karşı yerli, temiz ve nükleer enerji arzının artırılması gerektiğini savunan von der Leyen, üye ülkeler arasında sadece doğal gaz değil, özellikle arzı daralan jet yakıtı ve dizel gibi ürün rezervlerinde de daha güçlü bir koordinasyon teklif ettiklerini belirtti.