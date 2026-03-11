Ortadoğu yine ateş hattında. İran’a yönelik saldırılar günlerdir sürüyor. Füze saldırıları, misillemeler, tehditler, karşılıklı açıklamalar… Bölge yeni bir savaşın eşiğinde değil; artık savaşın içinde.

Türkiye’de ise bu savaş dikkat çekici bir dil ile konuşuluyor.

Televizyon tartışmalarında, gazete manşetlerinde ve kimi resmi açıklamalarda sık sık aynı ifade tekrar ediliyor: “İran-İsrail gerilimi.”

Gerilim…

Sanki iki ülke arasında diplomatik bir tartışma yaşanıyor. Birkaç sert açıklama yapılmış, tansiyon yükselmiş gibi.

Oysa sahadaki tablo biraz daha farklı görünüyor.

Füzeler konuşuyor. Askeri hedefler vuruluyor. Bölge ülkeleri alarma geçmiş durumda. Üstelik bu askeri denklemde yalnızca iki ülke yok.

Ama Türkiye’deki tartışmaların önemli bir bölümünde bu tablo sanki biraz sadeleştirilmiş halde sunuluyor.

Savaş var ama sanki aktör sayısı sınırlı.

Önce bir noktayı teslim edelim.

Devletlerin dili ile gazetecilerin dili aynı değildir.

Türkiye’nin İran ile uzun bir sınırı var. Aynı zamanda NATO üyesi. Bölgede Amerikan üsleri bulunuyor. İran’ın misilleme ihtimalleri konuşuluyor. Böyle bir ortamda Ankara’nın kullandığı dilin dikkatli olması şaşırtıcı değil.

Diplomasi çoğu zaman açık konuşma sanatı değildir.

Bazen konuşmama sanatıdır.

Türkiye uzun süredir bölgede denge politikası yürütmeye çalışıyor. İran ile ilişkileri tamamen koparmamak, aynı zamanda NATO içindeki konumunu da korumak zorunda. Böyle bir tabloda resmi açıklamaların dikkatle seçilmiş kelimelerden oluşması anlaşılabilir.

Devletlerin temkinli olması bazen bir tercih değil, bir zorunluluktur.

Ama mesele yalnızca devlet değil.

Asıl dikkat çekici olan, medyanın da neredeyse aynı dili kullanması.

Oysa gazetecilik ile diplomasi aynı şey değildir.

Diplomatların söyleyemediklerini gazeteciler sorar.

Devletlerin kuramadığı cümleleri gazeteciler kurar.

En azından teoride böyle olması beklenir.

Pratikte ise ilginç bir tablo ortaya çıkıyor.

Sahadaki savaşın en güçlü aktörlerinden biri çoğu zaman tartışmanın dışında kalıyor.

Bu gerçekten ilginç bir gazetecilik refleksi.

Ortadoğu’daki savaş konuşuluyor ama bazı ülkeler sanki haber metinlerinde görünmezlik pelerini giymiş gibi davranılıyor.

Televizyon ekranlarında uzun uzun analizler yapılıyor. Stratejik dengeler tartışılıyor. Bölgesel güç hesapları anlatılıyor.

Ama bazen denklemdeki bazı ülkeler o kadar nazik bir şekilde anılmıyor ki insan neredeyse haritayı yeniden kontrol etmek istiyor.

Acaba gerçekten orada değiller mi?

Aslında bu durum yeni değil.

Son yirmi yılın Ortadoğu savaşlarına bakıldığında benzer bir dil kalıbı sık sık karşımıza çıkıyor.

Irak işgali uzun süre “Irak’taki iç savaş” başlığıyla anlatıldı.

Suriye’de yaşanan yıkım yıllarca “Suriye krizi” olarak tanımlandı.

Bugün ise İran söz konusu olduğunda “İran-İsrail gerilimi” ifadesi öne çıkıyor.

Dil bazen oldukça yaratıcı olabiliyor.

Savaşlar gerilime dönüşebiliyor.

İşgaller kriz halini alabiliyor.

Büyük güçler ise çoğu zaman sahnenin arkasında kalabiliyor.

Bu yalnızca Türkiye’ye özgü bir durum da değil. Dünya medyasının önemli bir bölümünde benzer bir eğilim görülüyor.

Yerel aktörler manşetlerde.

Küresel aktörler ise çoğu zaman dipnotlarda.

Türkiye açısından mesele biraz daha karmaşık.

Çünkü Türkiye’nin ABD ile ilişkisi uzun yıllardır ilginç bir denge üzerinde ilerliyor.

Toplumda güçlü bir Amerikan karşıtlığı var.

Ama Türkiye aynı zamanda Batı ittifakının bir parçası.

Bu nedenle medyada bazen iki farklı dil aynı anda kullanılabiliyor.

Bir tarafta sert eleştiriler.

Diğer tarafta dikkatli bir mesafe.

Son günlerde İran’a yönelik saldırılar tartışılırken de benzer bir tablo ortaya çıktı.

Savaş konuşuluyor.

Ama savaşın en güçlü aktörlerinden biri çoğu zaman konuşulmuyor.

Ortadoğu’daki bu savaşın gerçek mimarları kim?

İran’a yönelik saldırılar yalnızca iki ülke arasındaki bir gerilim olarak mı okunmalı?

Bölgedeki askeri denklemin merkezinde hangi güçler bulunuyor?

Türkiye’deki kamuoyu bu soruların neden daha açık şekilde tartışıldığını neden göremiyor?

Bugün Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler yalnızca iki ülke arasındaki bir gerilim olarak okunamayacak kadar büyük.

Bu bir bölgesel güç dengesi savaşı.

Enerji yolları, askeri üsler, nükleer programlar ve küresel güç rekabeti bu denklemin içinde.

Bu nedenle savaşın adını doğru koymak önemlidir.

Çünkü savaşın adını yanlış koyduğunuzda, nedenlerini de yanlış anlamaya başlarsınız.

Yanlış anlaşılan savaşlar ise genellikle en uzun süren savaşlardır.

Ortadoğu’daki savaş gerçekten yalnızca İran ile İsrail arasında mı?

Yoksa daha büyük bir oyunun parçasını mı izliyoruz?

Eğer ikinci ihtimal doğruysa Türkiye’deki tartışmalar neden hâlâ eksik bir özne ile yapılıyor?

Belki de bazı savaşların en dikkat çekici tarafı cephede olanlar değildir.

Haritalarda görünen ülkeler de değildir.

Bazen en dikkat çekici olan, haritada olduğu halde cümlelerin içinde görünmeyen ülkelerdir.

