Dünya roman geleneğinin en büyük doruklarından biri olarak kabul edilen "Savaş ve Barış", Rus yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy tarafından 1863 ile 1869 yılları arasında kaleme alınmıştır. Tarihsel roman türünün en kusursuz örneklerinden biri olan bu devasa eser,Napolyon’un Rusya’yı işgal ettiği çalkantılı dönemi merkeze alarak dönemin Rus toplumunu aristokrasiden köylü sınıfına kadar olağanüstü bir sosyolojik ve psikolojik detaycılıkla gözler önüne serer.

'İNSANLARIN ORTAK İRADESİ TARİHİ ŞEKİLLENDİRİR'

Roman, merkezine aldığı Pierre Bezuhov, Andrey Bolkonski ve Natasha Rostova gibi unutulmaz karakterlerin içsel yolculukları üzerinden birey ile toplum arasındaki kadim çatışmayı işler. Tolstoy, eserde yalnızca bir savaşın strategik ve askeri boyutlarını aktarmakla kalmaz; aynı zamanda insanın varoluş amacını, kaderin rolünü, aşkı, fedakârlığı ve barışın gerçek anlamını irdeler. Yazarın "tarih felsefesi", büyük liderlerin veya komutanların tarihi tek başına yönlendirmediğini, aksine milyonlarca sıradan insanın ortak iradesi ve hareketinin tarihi şekillendirdiğini savunur.

SAVAŞLARIN YIKICI DOĞASI

Yayınlandığı günden bu yana hem edebiyat eleştirmenlerinin hem de her yaştan okurun hayranlığını kazanan "Savaş ve Barış", günümüzde de sinemaya, tiyatroya ve televizyona uyarlanmaya devam etmektedir. Eserin evrensel temaları, insanların güç tutkusu, savaşların yıkıcı doğası ve barışın insanoğlu için ne kadar elzem olduğu gerçeğini bugünün dünyasına da ayna tutarak hatırlatmaktadır. Tolstoy'un bu anıtsal çalışması, edebiyatseverler için yalnızca okunacak bir roman değil, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine yapılan uzun ve sorgulatıcı bir yolculuk niteliği taşımaktadır. Klasik eserlere olan ilginin her geçen gün arttığı günümüzde, "Savaş ve Barış" kütüphanelerin baş köşesinde ve okurların zihnindeki tahtını korumayı sürdürüyor.