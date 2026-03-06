32 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında ne emekli ne de asgari ücretli aldıkları maaşla geçinemiyor. Hayat pahalılığı ise hemen her gün kendisini iyice hissettiriyor. Bu hafta ise fiyatlara ‘savaş’ zammı geldi.

Benzine 95 kuruş, motorine ise 3 lira 15 kuruş zam ayarı yapılmıştı. Çarşı pazardaki yüksek fiyatlara bir de savaş ve akaryakıt zammı gelince esnafta ürünlere zam yansıttı.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Can Polat, İstanbul Kağıthane’deki pazara indi. Pazarcı esnafı ve vatandaş ile konuştu.

SAVAŞ PAZARI VURDU

Pazarda meyve tezgahı işleten esnaf Suat A, İran-ABD savaşından sonra fiyatların arttığını, müşterilerin de alışverişi azalttığını belirtti. Meyvenin insanlar için lüks olmaya başladığının altını çizen Suat A. “Fiyatlar uygun aslında ama bu fiyata bile alamıyor millet, gerçekten büyük kriz var demek ki. 30 yıllık pazarcıyım son 10 yıldır net bir şekilde söyleyebilirim ki para kazanamaz olduk” dedi.

Bir diğer pazarcı Bilal Barış ise patlıcanın geçen hafta 120 lirayken, bu hafta 200 liraya sattıklarını söyledi. Kapya biberler ise 80-100 liradan 120 liraya çıktığını pazarcı esnafı söyledi. Hal böyle olurken pazarcı esnafı herkesin kredi kartına yüklendiğini belirtti.

'ŞİMDİ 2 BİN LİRAYA BİR ŞEYLER ALINAMIYOR'

Pazarda alışverişe çıkan emekli Tahsin ve Necla çifti de fiyatlardan dert yandı. Necla S. “Salatalık 100 liraya düşmüş ucuz diye koştuk aldık. 100 liraya ucuz diyecek hale geldik. 500 liraya 2 torba alamıyoruz. Birkaç tane domates aldık 70 lira tuttu. Bu savaş uzarsa, mazot zamları artarsa ne yapacağız onu düşünüyoruz şimdi” şeklinde konuştu.

Bir pazarcı ise eskiden 20 liraya gelinip her şeyin alındığını söylerken, şimdi 2 bin lirayla vatandaşın hiçbir şey alamadığının altını çizdi.