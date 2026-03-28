ABD-İran ile İsrail arasındaki savaşın uzaması tüm dünyada endişeyi arttırıyor. Gübre temininde yaşanacak sıkıntının üreticiye yansıyacağını, ayrıca dünyadaki ülkelerin ihracat konusunda pandemi döneminde olduğu gibi korumacı bir tutum sergilediklerini kaydeden Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım ekonomisi bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Gaytancuoğlu, gıda enflasyonunun yaz boyunca vatandaşı etkilemesinin beklenmesi gerektiğini söyledi.

Bütün dünyada gözlerin ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta kara operasyonuna çevrildiğini ifade eden Prof. Dr. Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

“Türkiye tarımda acil eylem planını açıkladı ama bu dönem de pandemi döneminde olduğu gibi ülkeler ürün stoklama politikası izleyecekler. Bunun nedeni gübre arzı nedeniyle üretimde düşüşün meydana gelecek olması. Türkiye bu anlamda gıda ürünlerindeki üretim açığını kapatabilmek için ne yapacak? İthalat çözüm olmayacak. Rusya örneğin ihracata yönelik yüzde 30 vergi getirdi. Yani, siz Rusya’dan örneğin buğday satın almak isterseniz yüzde 30 daha fazla para ödeyeceksiniz. Nakliyat başta olmak üzere diğer masrafları da üzerine eklediğiniz de ürünler markete, oradan da sofraya daha pahalı gelecek. Bunu örnek olarak söyledim. Dışa bağımlı olduğumuz ürünler de fiyatlar artacak ister istemez.”

Türkiye’nin özellikle gıda, mazot gibi tarımsal üretimin girdi maliyetlerinde dışa bağımlı olduğu dile getiren Okan Gaytancıoğlu, “Üretici bu girdileri pahalı alacak. Üretim girdilerindeki artış ister istemez yine maliyetlere yansıyacak. İktidar önlem aldık diyor ama üretim konusunda daha destek fiyatlarını açıklamadı. Üretici önünü göremiyor şu anda. Bu nedenle gıda enflasyonunun düşeceğini söylemek kolay değil” diye konuştu.

Tarımda üreticilerin bekledikleri desteği de alamadıklarını kaydeden Gaytancıoğlu, “Girdi maliyetlerini düşürerek üreticiyi desteklemek, beklenen destekleri yapmak dışında bir çözüm yok. Türkiye amonyak ve üre kullanan bir ülke tarımsal üretimde. Burada meydana gelecek açığı kapatmak için fosfat kaynaklarının zaman geçirilmeden devletleştirilmesi gerekiyor. Üretime yönelik önlemler alınmayıp, üretici destekleri artmaz ise gıda enflasyonun önüne geçilemez. Köyden kente göç durmaz. Sadece savaş nedeniyle değil, alınmayan önlemler nedeniyle de tarımsal üretim düşer. Bunların hepsinin faturası da vatandaşa yansır” ifadelerini kullandı.