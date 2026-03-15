Savaş turizmi vurdu: Rezervasyonlar sert düştü

Rezervasyon akışı yavaşladı
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşın ardından Orta Doğu’da hava sahalarının kapanması ve güvenlik endişeleri dünya turizminde dengeleri değiştirdi.
Petrol fiyatlarının ve uçuş maliyetlerinin yükselmesi de yaz sezonuna yönelik rezervasyon akışını yavaşlattı.
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Ercan Çek, kısa süre öncesine kadar 2026 sezonuna ilişkin beklentilerin oldukça olumlu olduğunu, ancak savaşın turizm senaryolarını değiştirdiğini söyledi.
Avrupa ve Rusya pazarında düşüş
Çek, Avrupa’dan özellikle Antalya’ya yönelik rezervasyon akışında yüzde 60-70’e varan bir duraksama yaşandığını belirtti.
Bazı iptal taleplerinin de görülmeye başlandığını ifade eden Çek, Rusya pazarının hâlâ hareketli olduğunu ancak rezervasyon hızında yaklaşık yüzde 50’lik bir yavaşlama yaşandığını dile getirdi.
Turizmde kriz yönetimi uyarısı
Turizmciler, savaş ortamında insanların seyahat planlarını ertelediğini belirterek sektörün dikkatli bir kriz yönetimi yürütmesi gerektiğini vurguluyor.
Turizmci Ali Kızıldağ, “Savaş ortamında insanlar en güvenli yer olarak evlerini tercih eder. Bu nedenle küresel turizmde beklenen performansın yakalanması zor olabilir” dedi.
Petrol fiyatları ve güvenlik etkisi
Sektör temsilcileri, petrol fiyatlarındaki artışın uçak bileti ve paket tur maliyetlerini yükselteceğini belirtiyor.
Turizmci İsmail Çağlar da özellikle Orta Doğu pazarına yönelik seyahatlerin durmasının bazı bölgelerde rezervasyonları doğrudan etkilediğini söyledi.
Uzmanlar, savaşın kısa sürede sona ermesi halinde turizmde toparlanmanın mümkün olabileceğini ifade ediyor.