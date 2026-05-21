Savaş tehdidi piyasaları sarstı: Altın ve petrolde yeni şok

Krizin derinleşmesiyle birlikte ABD Başkanı Donald Trump’tan çok sert bir askeri hamle uyarısı geldi. Trump, Tahran yönetiminin uranyum zenginleştirme faaliyetlerini kalıcı olarak durdurmaması ve Hürmüz Boğazı’ndaki abluka kontrolünden tamamen vazgeçmemesi halinde, hafta sonu veya önümüzdeki hafta başında İran nükleer tesislerine yönelik "yeni ve büyük bir hava bombardımanı" başlatılabileceğini ilan etti.