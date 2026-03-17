İran ile ABD arasında savaşın gölgesinde dikkat çeken iddia gündeme geldi.

ABD merkezli Axios haber platformunun ismini açıklamak istemeyen bir ABD’li yetkili ve konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı habere göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında doğrudan bir iletişim kanalı kuruldu.

Haberde, söz konusu iletişim hattı üzerinden Erakçi’nin Witkoff’a mesajlar gönderdiği ve bu mesajların savaşın sona erdirilmesine yönelik olduğu öne sürüldü.

Kaynaklara göre, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve karşılıklı saldırılarla devam eden gerilimin sonlandırılması amacıyla diplomatik mesajlar iletildi.

İLETİŞİMİ İRAN BAŞLATMIŞ OLABİLİR

Haberde yer alan ABD’li bir yetkili, Witkoff ile iletişim kurmaya çalışan tarafın İran Dışişleri Bakanı Erakçi olduğunu iddia etti. Aynı yetkili, buna rağmen ABD’nin resmi olarak İran ile görüşmediğini savundu.

Axios’un haberinde, taraflar arasında kaç mesaj alışverişi yapıldığı ya da mesajların içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmediği de aktarıldı.

“TAZMİNAT” TALEBİ İDDİASI

Haberde ayrıca başka bir ABD’li yetkilinin, İran’ın olası bir barış anlaşmasının parçası olarak tazminat talep ettiği yönündeki iddiaları reddettiği belirtildi.

Aynı yetkilinin, Donald Trump’ın İran’ın uluslararası sisteme yeniden entegre olmasını ve petrol gelirlerinden faydalanmasını sağlayabilecek bir anlaşmaya açık olduğu yönünde mesaj verdiği de ileri sürüldü.