Savaş sporu da vurdu: Ortadoğu’daki gerilim sahalara sıçradı

EUROLEAGUE’DE İSRAİL TAKIMLARI BELİRSİZLİĞİ

Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonu EuroLeague de güvenlik gerekçesiyle İsrail temsilcilerinin iç saha maçlarını erteledi. Kararın sporcu sağlığı ve organizasyon güvenliği çerçevesinde alındığı belirtildi. Maçların tarafsız sahaya taşınıp taşınmayacağı ya da ileri bir tarihte oynanıp oynanmayacağına dair değerlendirmelerin sürdüğü ifade edildi. Ayrıca deplasman karşılaşmaları ve seyahat planları için günlük risk analizlerinin yapıldığı kaydedildi.