Bölgedeki hava sahası kısıtlamaları, artan güvenlik riskleri ve seyahat engelleri nedeniyle futbol, basketbol ve motor sporlarında birçok organizasyon ertelendi ya da askıya alındı. Uluslararası federasyonlar ise takvimde yeni değişikliklerin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.
Savaş sporu da vurdu: Ortadoğu’daki gerilim sahalara sıçradı
ABD ile İsrail’in İran’a yönelik askeri hamleleri sonrası tırmanan gerilim, yalnızca diplomatik ve askeri dengeleri değil, spor dünyasını da doğrudan etkiledi.Derleyen: Hande Karacan
AFC’DEN BATI ASYA KARARI
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), İran ve çevresindeki güvenlik risklerini gerekçe göstererek Batı Asya’daki karşılaşmaları erteledi. Bu kapsamda AFC Şampiyonlar Ligi Batı Bölgesi eleme ve play-off mücadeleleri ile AFC Champions League 2 ve AFC Challenge League organizasyonlarının Batı Asya ayağındaki maçları geçici olarak durduruldu. AFC, yeni tarihlerin güvenlik koşulları netleştiğinde açıklanacağını bildirdi.
EUROLEAGUE’DE İSRAİL TAKIMLARI BELİRSİZLİĞİ
Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonu EuroLeague de güvenlik gerekçesiyle İsrail temsilcilerinin iç saha maçlarını erteledi. Kararın sporcu sağlığı ve organizasyon güvenliği çerçevesinde alındığı belirtildi. Maçların tarafsız sahaya taşınıp taşınmayacağı ya da ileri bir tarihte oynanıp oynanmayacağına dair değerlendirmelerin sürdüğü ifade edildi. Ayrıca deplasman karşılaşmaları ve seyahat planları için günlük risk analizlerinin yapıldığı kaydedildi.
FORMULA 1’DE TEST İPTALİ
Motor sporlarında ise Formula 1, Bahreyn’de gerçekleştirilmesi planlanan iki günlük resmi lastik testini iptal etti. Organizasyon, kararın arkasında bölgedeki askeri hareketlilik, hava sahası güvenliği ve lojistik risklerin bulunduğunu açıkladı. Takvimde yer alan yarışlar için henüz resmi bir erteleme kararı alınmazken, Orta Doğu’daki Grand Prix’lerin yakından takip edildiği belirtildi.
KAMPLAR VE ÖZEL MAÇLAR ASKIDA
Avrupa’daki bazı futbol ve basketbol kulüplerinin Körfez ülkelerinde planladığı hazırlık kampları ile özel maç organizasyonları da uçuş iptalleri ve hava sahası kısıtlamaları nedeniyle ertelendi. Birçok kulüp, oyuncuların ve teknik ekiplerin güvenliği netleşmeden seyahat programlarını durdurdu.
YENİ KARARLAR GELEBİLİR
Uluslararası federasyonlar, Ortadoğu’daki gelişmeleri anlık olarak izlediklerini vurgularken özellikle İran ve İsrail merkezli organizasyonlarda yeni erteleme ya da tarafsız saha kararlarının gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor. Çatışmaların büyümesi halinde spor takviminde daha geniş çaplı değişikliklerin kaçınılmaz olabileceği değerlendiriliyor.