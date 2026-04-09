Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık rezerv verilerini açıkladı. Resmi rezerv varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 4,1 oranında güçlü bir artış göstererek 161,6 milyar dolar seviyesine geldi. İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a saldırması ile başlayan savaşın ardından Merkez Bankası rezervleri ilk defa yükseliş gösterdi.

HEM DÖVİZ HEM ALTIN REZERVİ YÜKSELİŞTE

Rezervlerin alt kalemlerine bakıldığında, artışın tüm enstrümanlara yayıldığı görülüyor. Döviz varlıkları bir önceki haftaya göre yüzde 6,6 oranında artarak 50,7 milyar dolar oldu.

Altın rezervleri değerleme ve miktar bazlı hareketlerin etkisiyle yüzde 3,2 artışla 103,2 milyar dolara tırmandı.

IMF rezerv pozisyonu ve Özel Çekme Hakları (SDR) toplamı ise 7,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

YÜKÜMLÜLÜK TARAFINDA HAREKETLİLİK: SWAP VE DÖVİZ ÇIKIŞLARI

Rezervlerdeki artışa paralel olarak kamu sektörünün döviz yükümlülüklerinde de yükseliş izlendi. Merkez Bankası ve Merkezi Yönetimi kapsayan kısa vadeli döviz yükümlülükleri, haftalık bazda yüzde 10,9 artarak 139,6 milyar dolar düzeyine çıktı.

SWAP İŞLEMLERİNDE SON DURUM

Piyasaların yakından takip ettiği Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap (para takası) işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri, bu hafta itibarıyla 28,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.