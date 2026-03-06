Savaş sahasında konsept değişiyor: İşte geleceğin harp meydanı

Bu mimari, operasyonel esnekliği artırırken her platformun kendi güçlü olduğu görevde kullanılmasını sağlıyor ve gerçek zamanlı veri paylaşımı ile çok katmanlı harekât üstünlüğü sunuyor. STM, 2026 yılının Ocak ayında 20 adet mühimmatlı KARGU’dan oluşan sürü kamikaze görevini başarıyla tamamlayarak dünyada bir ilke imza atmıştı. Elde edilen bu tecrübe; su üstü, su altı, hava ve kara unsurlarını kapsayan çoklu alan sürü mimarisinin sahaya taşınması için güçlü bir temel oluşturuyor. Özellikle hava savunma unsurlarına yönelik geliştirilen kullanım senaryoları, sürü sistemlerinin geleceğin taktik harp ortamındaki rolünü ortaya koyuyor.