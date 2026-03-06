Teknolojideki gelişmeler hayatın her alanında olduğu gibi savunma alanında da ciddi değişimlere neden oldu. Askeri alanda son dönemde özellikle İHA’lar gibi insansız teknolojiler ön plana çıkarken bu durum savunma konseptlerinin değişmesinin önünü açtı.
Savaş sahasında konsept değişiyor: İşte geleceğin harp meydanı
Savunma ve askeri alanlarda faaliyet gösteren Türk teknoloji şirketi STM, kara, hava ve deniz platformlarını ortak bir görev bilinciyle birbirine bağlayan “Multi-Domain” (Çoklu Harekât Ortamı) konseptiyle, insansız sistemleri tek bir bütün halinde hareket edebilen entegre ve koordineli bir operasyonel güce dönüştürüyor.
Bugüne kadar taktik insansız hava araçları alanında KARGU, ALPAGU ve KARGU FPV vurucu İHA sistemlerini; TOGAN ve STM-VTOL gözcü İHA sistemlerini; BOYGA ve BOYGA-B mühimmat bırakan İHA sistemlerini; ayrıca insansız su altı aracı STM NETA’yı geliştirerek sahaya kazandıran STM, tüm bu sistemlerin entegre ve koordineli şekilde görev yapmasını sağlayacak Multi-Domain konseptini hayata geçiriyor.
Günümüzde harp ortamı, unsurların tekil başarısından ziyade bir bütün olarak koordineli hareket etmesini zorunlu kılıyor. STM’nin geliştirdiği asimetrik güç yaklaşımı; büyük ve maliyetli sistemler yerine daha küçük, esnek ve insansız platformlarla yüksek etki üretmeyi hedefliyor.
Bu yaklaşımın daha ileri aşamalarında ise insansız sistemler operasyonun belirleyici unsurları haline gelerek karar üstünlüğü sağlayan ve taktik kullanım anlayışını dönüştüren bir yapı ortaya koyuyor.
STM’nin sürü İHA teknolojileri, GNSS’ten (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) bağımsız operasyon kabiliyeti ve yüksek otonomi seviyesine sahip yazılım ve sistem mühendisliği altyapısı bu konseptin temelini oluşturuyor.
Görsel navigasyon ve gelişmiş görev algoritmaları sayesinde insansız sistemler; elektronik karıştırma ortamlarında dahi görevlerini sürdürebiliyor, sürü içinde tehdit bilgisi paylaşabiliyor ve dinamik görev dağılımı yapabiliyor. STM’nin sahip olduğu ileri seviye entegrasyon kabiliyeti, farklı tipte platformların ortak komuta-kontrol mimarisi altında birlikte çalışmasına imkân tanıyor.
HETEROJEN SÜRÜ: HARP SAHASINDA OYUN DEĞİŞTİREN MİMARİ
STM’nin Multi-Domain vizyonunun temelini heterojen sürü mimarisi oluşturuyor. Heterojen sürü; aynı görev kapsamında farklı tip ve kabiliyetlere sahip insansız sistemlerin koordineli şekilde çalışmasını ifade ediyor. Bu sayede keşif, baskı, alan kontrolü, sızma ve etki görevleri; hava, kara, deniz üstü ve deniz altı unsurlar arasında paylaştırılarak müşterek şekilde icra edilebiliyor.
Bu mimari, operasyonel esnekliği artırırken her platformun kendi güçlü olduğu görevde kullanılmasını sağlıyor ve gerçek zamanlı veri paylaşımı ile çok katmanlı harekât üstünlüğü sunuyor. STM, 2026 yılının Ocak ayında 20 adet mühimmatlı KARGU’dan oluşan sürü kamikaze görevini başarıyla tamamlayarak dünyada bir ilke imza atmıştı. Elde edilen bu tecrübe; su üstü, su altı, hava ve kara unsurlarını kapsayan çoklu alan sürü mimarisinin sahaya taşınması için güçlü bir temel oluşturuyor. Özellikle hava savunma unsurlarına yönelik geliştirilen kullanım senaryoları, sürü sistemlerinin geleceğin taktik harp ortamındaki rolünü ortaya koyuyor.
Önümüzdeki dönemde ise otonom insansız sistemler ürün ailesini daha da genişletmeye hazırlanan STM; uzun menzilli kamikaze İHA, mini gözcü İHA, anti-radyasyon kamikaze İHA, anti-İHA sistemleri ve büyük otonom su altı aracı gibi yeni nesil çözümleri envantere kazandırmayı hedefliyor. Bu yeni ürünlerle birlikte STM, Multi-Domain yaklaşımını daha ileri bir seviyeye taşıyarak insansız sistemlerde entegre, ölçeklenebilir ve yüksek etki gücüne sahip bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor.