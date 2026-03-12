Orta Doğu’da tırmanan savaş gerilimi küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açarken, Türkiye’de de yabancı yatırımcıların hızlı çıkışı dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı verilere göre 6 Mart haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi, tahvil ve swap kanalları üzerinden toplam 8,2 milyar dolarlık çıkış gerçekleştirdi.

Yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki net satışı 755,6 milyon dolar, tahvil piyasasındaki çıkışı ise 1 milyar 725,5 milyon dolar oldu. Böylece iki piyasada toplam çıkış 2 milyar 523 milyon dolar seviyesine ulaştı.

En büyük çıkış ise swap kanalında yaşandı. Yabancı yatırımcıların swap işlemlerinden çıkışı 5,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

REZERVLERDE GERİLEME

Yabancı sermaye çıkışı Merkez Bankası rezervlerine de olumsuz yansıdı. Döviz kurlarındaki yükselişi sınırlamak için rezervlerini kullanan TCMB’nin net döviz pozisyonu son 10 günde yaklaşık 25 milyar dolar geriledi.

Brüt döviz rezervleri 6 Mart haftasında 12,8 milyar dolar düşerek 197,5 milyar dolara indi. Aynı dönemde swap hariç net rezervler de 13,8 milyar dolar azalarak 65 milyar dolar seviyesine geriledi.